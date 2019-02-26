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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.02.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Cevad Zarif kimdir? Cevad Zarif'in biyografisi

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Cevad Zarif kimdir? Cevad Zarif'in biyografisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Cevad Zarif'in kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Cevad Zarif'in biyografisi...

Cevad Zarif, 1960 yılında İran'ın başkenti Tahran'da dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisansını San Francisco'daki Eyalet Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında yapan Zarif, doktorasını da Colorado eyaletindeki Denver Üniversitesinde uluslararası hukuk ve politika alanında tamamladı. Tahran Üniversitesinde uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapan Zarif, diplomatik hayata 1979'da İran'ın San Francisco Konsolosluğunda başladı ve 1992-2002 yıllarında 10 yıl Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Hukuk İşleri Yardımcılığı yaptı.

2002-2007 yıllarında 5 yıl boyunca İran'ın BM Daimi Temsilciliği görevinde bulunan Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin göreve gelmesinin ardından 15 Ağustos 2013'te dışişleri bakanı oldu. Zarif, Ruhani'nin kurduğu iki hükümette de dışişleri bakanı olarak görev aldı.

Zarif, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya yaklaşık 3 yıl süren görüşmeler ve İsviçre'deki uzun müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te imzalanan ve Ocak 2016'da yürürlüğe giren "nükleer anlaşma" olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) mimarlarından biriydi.

Nükleer anlaşmadan önce Zarif, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile Kasım 2014'te Umman'da bir araya gelmişti. İran Meclis Başkanı Danışmanı ve dönemin İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 16 Eylül 2018'de Tesnim haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD ile ilk temasların, Umman aracılığıyla 2012 yılının başında başladığını belirtmişti.

 

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