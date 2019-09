Cevad Zarif: İran'ın savaş arzusu yok

Dün Cevad Zarif'in 'topyekün savaş' sözlerine Abu Dabi'de bulunan Pompeo, "Buraya diplomasi için geldim. İran Dışişleri Bakanı topyekün savaş ve son Amerikalıya kadar savaşma tehditleri savururken biz barışı amaçlayan ve bu soruna barışçıl bir çözüm öneren bir koalisyon üzerinde çalışıyoruz. Başkan Trump'ın benden yapmamı istediği şey budur, umarım İran İslam Cumhuriyeti de bunu böyle görür. Onun (Zarif'in) sözlerinden bu sonuç çıkmıyor ama umarım durum böyledir." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Twitter hesabında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu etiketleyip "İran son Amerikalıya kadar savaşmak istemiyor tam tersine 'B Takımı' İran ile son Amerikalı kalana kadar savaşmak ister gibi görünüyor. İran'ın savaş arzusu yok, ancak halkımızı ve ulusumuzu her zaman savunduk, savunacağız." açıklamasında bulundu.

.@SecPompeo has it the other way around:



It's not #Iran that wishes to fight to the last American; rather, it is his #B_Team hosts who seem to wish to fight Iran to the last American.



Iran has no desire for war, but we will, and always have, defend our people and our nation.