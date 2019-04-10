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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
POSTA
10.04.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Çete üyesi Türk İngiltere'yi karıştırdı

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Çete üyesi Türk İngiltere'yi karıştırdı

İngiltere 3 yıldır Tolga Binbuga adlı Türk’ü sınır dışı etmeye çalışıyor. Birçok sabıkası olan Türk 'Çete üyesiyim. İngiltere’ye uyum sağladım' diyerek karşı çıkıyor. Devlete 50 bin sterline mal olan duruşmalarda bir mahkeme 'Kalmalı', diğeri 'Gitmeli' diyor.

Tolga Binbuğa (29), 20 yıl önce ailesiyle Türkiye’den İngiltere’nin başkenti Londra’ya göç etti. Tolga, İngiltere’de kaldığı sürede vatandaşlık için başvurmadı. Sayısız soyguna karıştı, 1 yıl hapis yattı. İngiltere 2016’da Tolga’yı sınır dışı etmek istedi. Tolga kendisini “Burada ‘Get Money Gang’ adlı çeteye üyeyim. Bu üyelik benim İngiltere’ye adapte olduğumu gösteriyor” diyerek savundu. Birçok cinayete karışan çete, ‘İngiltere’nin en tehlikeli ikinci çetesi’ olarak gösteriliyordu.

KESİN KARAR ÇIKTI

Mahkeme, Tolga’yı haklı buldu. Dava Yüksek Mahkeme’ye götürüldü. Yüksek Mahkeme “Çete üyesi olmak sosyal hayata adapte olunamadığının göstergesidir” diyerek sınır dışı kararı verdi. Tolga temyize başvurdu. Geçen hafta görülen duruşmada Tolga’nın talebi reddedildi ve kesin olarak sınırdışı edilmesine karar verildi. Sadece temyiz duruşmaları İngiltere’ye 50 bin sterline (370 bin lira) mal oldu. Tolga’nın sınır dışı edilip edilmediği açıklanmadı.

 

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