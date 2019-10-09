Çete savaşında kim vurduya mı gitti
DANİMARKA’nın başkenti Kopenhag yakınlarında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Ishøj kentinde, 15 Eylül gecesi bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 Türk genç vurulmuştu. Yaralılardan 22 yaşındaki Tayfun Kara kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Danimarka polisi dün, Kara’nın ölümü iki Türk gencin de yaralanması ile sonuçlanan olayla ilgili açıklamada bulundu.
Soruşturma sürecinin devam ettiği aktarılan yazılı açıklamada, saldırının 4 kişi tarafından düzenlendiği tespitine yer verildi. Ayrıca saldırının en az iki silahla gerçekleştirildiği ve yaklaşık 20-30 kurşun kullanıldığı belirtildi.
Faillerin hedeflerine “kasıtlı ve acımasızca, önceden planlanmış şekilde” ateş açtığı kaydedilen açıklamada, Tayfun Kara’nın çete savaşına kurban gitmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Kara ve arkadaşlarının üzerinden silah çıkmamasının yanlış hedef oldukları tezini güçlendirdiği, saldırganların araçları karıştırmış olabileceği aktarıldı.
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