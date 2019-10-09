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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çete savaşında kim vurduya mı gitti

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Çete savaşında kim vurduya mı gitti

DANİMARKA’nın başkenti Kopenhag yakınlarında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Ishøj kentinde, 15 Eylül gecesi bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 Türk genç vurulmuştu. Yaralılardan 22 yaşındaki Tayfun Kara kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Danimarka polisi dün, Kara’nın ölümü iki Türk gencin de yaralanması ile sonuçlanan olayla ilgili açıklamada bulundu.

Soruşturma sürecinin devam ettiği aktarılan yazılı açıklamada, saldırının 4 kişi tarafından düzenlendiği tespitine yer verildi. Ayrıca saldırının en az iki silahla gerçekleştirildiği ve yaklaşık 20-30 kurşun kullanıldığı belirtildi.

Çete savaşında kim vurduya mı gitti

Faillerin hedeflerine “kasıtlı ve acımasızca, önceden planlanmış şekilde” ateş açtığı kaydedilen açıklamada, Tayfun Kara’nın çete savaşına kurban gitmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Kara ve arkadaşlarının üzerinden silah çıkmamasının yanlış hedef oldukları tezini güçlendirdiği, saldırganların araçları karıştırmış olabileceği aktarıldı. 

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