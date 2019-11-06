Çete iki aileyi katletti
Meksika’nın kuzeyinde yer alan Sonora eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 9 ABD’li hayatını kaybetti.
Sınır eyaletinde iki aileden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin, La Mora’daki düğüne katılmak üzere araçla seyahat ederken uyuşturucu karteli olduğu sanılan çetenin saldırısına uğradığı belirtildi. Saldırıda, 6 çocuk ve 3 kadın yaşamını yitirirken, 12 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi. Bazı kaynaklar ailenin yanlışlıkla hedef alınmış olabileceğini belirtti. Saldırıda ölenlerin Mormon tarikatına mensup oldukları açıklandı.
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