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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
21.10.2019 - 20:38, Son Güncelleme:

Cesetler 7 yıl sonra bulundu... Sır perdesi aralandı

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Cesetler 7 yıl sonra bulundu... Sır perdesi aralandı

Rusya'da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Sidorova ailesinin ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen Temmuz ayında gözaltına alınan suç örgütü lideri Oleg Shishkanovun, milletvekilden zorla almak istediği bazı arsa tapularını vermemesi nedeniyle katliamı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Rusya’da 2012 Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun ortadan kaybolmasının üzerindeki sır perdesi, aile üyelerinin cesetledrinin bulunmasıyla ortadan kalktı. 7 yıldır kayıp olan milletvekili Sidora ile eşi ve biri kız iki çocuğunun öldürüldükleri şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüphelerin üzerinde toplandığı suç örgütü lideri Oleg Shishkanov, geçen Temmuz ayında gözaltına alındı. Kkumar, kadın ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok suç kaydı bulunan Shishkanovun sorgulaması devam ederken, 7 yıl önce ortadan kaybolan milletveki ve ailesinin cenazelerine ulaşıldı. Açıklanmayan bir bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucu vahşice katledilen aile üyelerinin adli tıp kontrollerinde kafalarından silahla vurularak öldürüldükleri saptandı.

Cesetler 7 yıl sonra bulundu... Sır perdesi aralandı

Yapılan soruşturmada Sidorova’nın bazı arsa tapularını suç örgütü lideri Oleg Shishkanov’a vermeyi reddetmesi üzerine ailesiyle birlikte katledildiği düşünülüyor. Temmuz ayının ortalarında gözaltına alınan Shishkanovun gözaltı süresi Eylül ayında başkent Moskovanın Basmanny Bölge Mahkemesi’nce 12 Aralıka ertelendi. Oleg Shishkanov’un ne zaman hakim karşısına çıkacağı konusunda bilgi verilmedi.

Cesetler 7 yıl sonra bulundu... Sır perdesi aralandı

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