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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
14.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cesedi Google Earth buldu

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Cesedi Google Earth buldu

ABD’de kayıp William Moldt’un cesedi, Google Earth üzerinden bölgeyi gezen birinin göle yuvarlanan bir otomobili fark etmesiyle ortaya çıkarıldı.

ABD’nin Florida eyaletinde 1997 yılında ortadan kaybolan William Moldt’un cesedine 22 yıl sonra Google Earth sayesinde ulaşıldı. O gün bir gece kulübünden dönen 40 yaşındaki Moldt, arabasıyla kayıplara karışmış, nerede olduğunun bulunamaması üzerine polisler soruşturmayı durdurmuştu. Moldt’un kayıplara karıştığı bölgenin eski sakinlerinden biri, Google’ın ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth’te bölgeyi araştırırken gölün içinde bir araç fark etti. Bunun üzerine gölün bulunduğu Moon Bay Circle bölgesinin yeni sahibine durumu iletti.

KİMSE FARK ETMEDİ

Arazinin yeni sahibi kendi drone’uyla göldeki arabayı görüntüleyince durumu polise bildirdi. Polis, arabayı gölden çıkararak kemik kalıntılarına ulaştı ve DNA testi sonucu cesedin Moldt’a ait olduğu ortaya çıktı. Arabanın 2007 yılından beri Google Earth’teki uydu görüntülerinde yer aldığını ancak bu zamana kadar kimsenin fark etmediğini belirten polis yetkilileri, Moldt’un arabasının kontrolünü kaybettiğini ve göle uçtuğunu düşünüyor. Sessiz biri olarak tanımlanan Moldt’un kaybolduğu gece saat 23.00’da gece kulübünü terk ettiği ve sarhoş olmadığı düşünülüyor.

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