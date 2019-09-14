Cesedi Google Earth buldu
ABD’de kayıp William Moldt’un cesedi, Google Earth üzerinden bölgeyi gezen birinin göle yuvarlanan bir otomobili fark etmesiyle ortaya çıkarıldı.
ABD’nin Florida eyaletinde 1997 yılında ortadan kaybolan William Moldt’un cesedine 22 yıl sonra Google Earth sayesinde ulaşıldı. O gün bir gece kulübünden dönen 40 yaşındaki Moldt, arabasıyla kayıplara karışmış, nerede olduğunun bulunamaması üzerine polisler soruşturmayı durdurmuştu. Moldt’un kayıplara karıştığı bölgenin eski sakinlerinden biri, Google’ın ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth’te bölgeyi araştırırken gölün içinde bir araç fark etti. Bunun üzerine gölün bulunduğu Moon Bay Circle bölgesinin yeni sahibine durumu iletti.
KİMSE FARK ETMEDİ
Arazinin yeni sahibi kendi drone’uyla göldeki arabayı görüntüleyince durumu polise bildirdi. Polis, arabayı gölden çıkararak kemik kalıntılarına ulaştı ve DNA testi sonucu cesedin Moldt’a ait olduğu ortaya çıktı. Arabanın 2007 yılından beri Google Earth’teki uydu görüntülerinde yer aldığını ancak bu zamana kadar kimsenin fark etmediğini belirten polis yetkilileri, Moldt’un arabasının kontrolünü kaybettiğini ve göle uçtuğunu düşünüyor. Sessiz biri olarak tanımlanan Moldt’un kaybolduğu gece saat 23.00’da gece kulübünü terk ettiği ve sarhoş olmadığı düşünülüyor.
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