Cerrah, oyuncak ayıyı ameliyat etti
Kanadalı bir cerrah, doğuştan gelen bir beyin rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki hastasının ameliyatına başlamadan önce, çocuğun isteği üzerine oyuncak ayısını ameliyat etti.
Dr Daniel McNeely, doğumundan bu yana tedavisiyle ilgilendiği Jackson McKie'yi ameliyathaneye götürürken, hidrosefali (beyinde su toplanması) hastası olan çocuk, doktordan "Küçük Bebek" adlı oyuncak ayısını da iyileştirmesini istedi.
Dr McNeely, çocuğun isteği üzerine oyuncak ayıyı ameliyat masasına yatırdı.
Doktor, hastasıyla arasında geçen anekdodu ve ameliyatın fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı. "Nasıl hayır diyebilirdim?" notuyla 30 Eylül'de paylaşılan fotoğraflar, yaklaşık 11 bin kez retweet edildi.
Oyuncak ayının koltuk altında ufak bir yırtık tespit eden doktor, ayıya operasyon sırasında oksijen maskesi de taktı.
Hastaneden yapılan açıklamada Jackson ve "Küçük Bebek"in ameliyatlarının başarılı geçtiği, yan yana yatan hastaların durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
Jackson'ın ailesi, doktora ve görev yaptığı Nova Scotia eyaletindeki Halifax IWK Sağlık Merkezi'ne, oğullarını operasyon öncesi rahatlatmak için harcadıkları çabadan dolayı teşekkür etti.
Jackson'ın babası Rick McKie "Jackson 'Küçük Bebek'inin hastanede yanında yatmasından çok mutlu ve gururluydu" dedi.
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