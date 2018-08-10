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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
10.08.2018 - 23:24, Son Güncelleme:

‘Cep’teki mavi ışığa dikkat

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‘Cep’teki mavi ışığa dikkat

ABD’de yapılan bir araştırma, cep telefonlarından yayılan mavi ışığın zaman içinde retinayı delerek görme yetisinin azalmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Ohio eyaletindeki Toledo Üniversitesi’nde gerçekleştirilen araştırmaya göre cep telefonları özellikle karanlık ortamlarda uzun süre boyunca kullanılmamalı. Çünkü cep telefonlarından yayılan mavi ışık retina üzerindeki moleküller tarafından emiliyor ve moleküllerin zehirli bir kimyasal haline gelmesine neden olabiliyor. Göz üzerinde halihazırda görme yetisi az olan bölgelerin genişlemesine yol açan mavi ışık, etkisini özellikle karanlık ortamlarda arttırıyor. Zaman içinde retina üzerindeki görme yetisi zayıflayan bölgelerin genişlemesi ise göz içine daha fazla mavi ışığın nüfuz etmesine neden oluyor.

 

UZMANLAR UYARIYOR
Daha önce yapılan araştırmalarda, akıllı telefonlardan yayılan mavi ışığın, uyku hormonu melatonini de etkileyerek uyku düzenini bozduğu ortaya çıkmıştı. Uzmanlar, telefonlarda mavi ışığı kesen uygulama kullanımının ya da geceleri sıcak, gündüz ise parlak renk ayarının çözüm olacağı görüşünde. Ancak en çok tavsiye edilen çözüm, uyumadan en az 1 saat önce akıllı telefon ile irtibatın kesilmesi... Günün en parlak vakitlerinde bile ekrandakilerin okunabilmesini sağlayan mavi ışık, gece vakti bakıldığı zaman ‘beynin’ kendisini gün ortasında zannetmesine neden olarak melatonin salgılanmasını engelliyor.

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