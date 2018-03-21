CEO şirketinin ürettiği çelik yeleği denemek için kurşun yedi
Ukrayna merkezli Ukrainian Armor şirketinin CEO'su Vyacheslav Nalyvaiko, geliştirdikleri yeni çelik yeleği denemek için uçuk bir fikirle kameraların karşısına geçti.
Bir kişi, silah kutusundan aldığı yeni nesil kalaşnikof AKM tüfeğine dolu cephaneyi yerleştirdi. 10 metre uzaklıktan kendisine ateş edilmesini bekleyen cesur CEO, istifini hiç bozmadan dikilmeye devam etti.
Nalyvaiko, yaptığı açıklamada, “Eğer çelik yelek üretiyorsanız, ne kadar sağlam olduğundan emin olmalısınız” ifadelerini kullandı.
Söz konusu yelek, mermi şiddetinin büyük bir kısmını emecek şekilde tasarlandı. Hatta yakın mesafeden ateş edilmesine rağmen, güçlü silahın mermilerindeki enerji Nalyvaiko’yu yerinden bile kıpırdatamadı.
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