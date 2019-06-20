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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
20.06.2019 - 16:58, Son Güncelleme:

CENTCOM İHA'nın İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı

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CENTCOM İHA'nın İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğü doğrulandı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "RQ-4A Global Hawk tipi bir insansız keşif uçağı günün erken saatlerinde Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası hava sahasında uçtuğu sırada İran'a ait bir karadan havaya füze sistemiyle vurularak düşürüldü." ifadesine yer verildi.

İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu ifade eden İranlı yetkililerin aksine uçağın İran hava sahasına girmediği savunulan açıklamada, "Bu, uluslararası hava sahasında ABD'nin gözlem varlığına yönelik sebepsiz bir saldırıdır." ifadesine yer verildi.

GERGİNLİK UMMAN KÖRFEZİ'NDEKİ SALDIRI NEDENİYLE DAHA DA ARTTI

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

CENTCOM Sözcüsü Bill Urban, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün İran hava sahasında görev yapan ABD'ye ait bir uçak yoktu." ifadesini kullanmıştı.

ABD Hava Kuvvetlerinin en etkili İHA sistemlerinden yüksek irtifa keşif uçağı RQ-4 Global Hawk, ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirildi. 24 saat havada kalma özelliğine sahip İHA, 16 kilometre yüksekten uçarak gözlem yapabiliyor.

ABD ve İran arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı.

ZARİF ABD'Yİ "SABOTAJ DİPLOMASİSİ" İZLEMEKLE SUÇLADI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

CENTCOM da İran DMO'ya ait bir devriye botunun, "Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığı" iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

Saldırıların, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ile diplomasi girişimlerini hedef aldığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise tanker saldırılarıyla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

ABD, İran'ı tanker saldırıları öncesinde de bir İHA'yı vurmakla suçlamış, İran iddiaları reddetmişti. İran DMO ile ABD'nin Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerinden sorumlu CENTCOM, nisanda birbirlerini karşılıklı olarak terör örgütü olarak tanımlamıştı.

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