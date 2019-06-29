Cengizhan’ın torunuyuz
Dünyaca ünlü aktör ve dövüş sanatları ustası Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye’nin davetlisi olarak dün Türkiye’ye geldi.
Rusya’nın başkenti Moskova’dan tarifeli uçakla dün 15:30’da İstanbul Havalimanı’na inen ABD’li oyuncu Türkiye’de ve dünya genelinde yaşanan mülteci sorunlarını ele alan sinema filminde rol alacak. 2014 yılında konser vermek için geldiği İstanbul’da köklerinin Moğolistan’a dayandığını ve Türk olduğunu söyleyen ünlü aktör kendisi gibi Moğol asıllı eşiyle geldiği havalimanında “Cengizhan’ın torunlarıyız, biz de Türk’üz” dedi.
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