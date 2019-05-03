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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.05.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Cenevre'deki Suriye konulu istişare toplantısı başladı

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Cenevre'deki Suriye konulu istişare toplantısı başladı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'den üst düzey diplomatlarla bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'den üst düzey diplomatlarla Suriye konulu istişare toplantısında bir araya geldi.

8 Ocak'ta göreve başlayan Pedersen'ın, BM tarafından "küçük grup" olarak adlandırılan ülkelerle ilk toplantısı BM Cenevre Ofisi'nde TSİ 12.30'da başladı.

İstişare toplantısında ABD'yi Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Mısır'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasser Elwy, Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye özel temsilcisi François Senemaud, Almanya'yı Suriye Özel Temsilcisi Robert Rohde, Ürdün'ü Suriye Özel Temsilcisi Harun Hasan, Suudi Arabistan'ı Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan ve İngiltere'yi Suriye Özel Temsilcisi Martin Longden temsil ediyor.

Toplantıda Pedersen'in önceliğini, geçen yılın aralık ayından bu yana ilerleme kaydedilmeyen Cenevre sürecini canlandırmak ve taraflar arasındaki güveni artırmak oluşturuyor.

Suriye'de siyasi çözüm sürecinin ele alınıcağı toplantıda ayrıca Anayasa Komitesi'nin kurulması öncelikle amaçlanıyor.

Jeffrey, toplantı girişinde Türkiye'deki temaslarına ilişkin bir soru üzerine, "Olumlu ve verimli geçti." dedi.

Pedersen'ın "küçük grup" ile yapacağı resmi toplantının ardından taraflar arasında ikili görüşmelere geçilecek.

PEDERSEN ASTANA GARANTÖRLERİYLE DE BULUŞACAK

Cenevre sürecinde küçük grupla en son toplantıyı dönemin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 14 Eylül 2018'de gerçekleştirmişti.

Pedersen, salı günü BM Güvenlik Konseyini (BMGK) Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bilgilendirmişti. Astana garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililerle mayıs ayında Cenevre'de de görüşeceklerini ve Suriye'de uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Pedersen, ''Yeniden canlandırılmış geniş tabanlı bir uluslararası iş birliği görmek istiyorum ve Cenevre'yi destekleyecek ortak bir forum oluşturulmalı.'' ifadesini kullanmıştı.

 

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