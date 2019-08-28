Çene implantıyla horlamaya son
Belçikalı bilim insanlarının geliştirdiği çene implantı, 15 dakikalık operasyon sonrası uyku apnesini tedavi etmeyi vaat ediyor.
BELÇİKA’da bir firmanın geliştirdiği, başparmak tırnağı büyüklüğündeki bir çene implantı, uyku apnesinin kalıcı çözümü için umut ışığı oldu. ‘U’ şeklindeki implant, 15 dakikalık bir operasyonla çene altına yerleştiriliyor. İmplantın dil kaslarını ve bezlerini uyarması, dilin temiz havanın sirkülasyonu işleminin gerçekleştiği hava boşluğunu kapatmasını engelliyor. Lokal anesteziyle yerleştirilen implantın kullanıcı tarafından hissedilmemesi, cihazın sorunsuz olmasını sağlıyor. Üretici firma, cihazın kullananlar üzerindeki etkisinin sonuçlarını bu yıl içinde yayınlayacak.
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