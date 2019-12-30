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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 30.12.2019 - 08:00,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Mühendislik öğrencisi Cem'in Amerika'da sır ölümü

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: Mühendislik öğrencisi Cem'in Amerika'da sır ölümü

ABD’de yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Cem Ağan’ın ölümündeki karanlık noktalar çözülemedi. Polis, Türk gencinin sabaha karşı neden otobanda yürüdüğünü araştırıyor.

ABD’nin Georgia eyaletinin Sandy Springs şehrinde otobanda cesedi bulunan İzmirli üniversite öğrencisi Cem Ağan’ın ölümü esrarını koruyor. Olay geçtiğimiz hafta meydana geldi. Gwinnett Technical College Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi olan İzmirli Cem Ağan, arkadaşlarıyla buluşmak için kendi otomobiliyle bara gitti. Bardan gece 02.00’de ayrılan Ağan, sabah saat 06.00 sıralarında bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Polis, otomobili ve cep telefonu çalınan ancak cüzdanı üzerinde bulunan Türk gencinin otobanda neden yürüdüğü sorusunun cevabını arıyor.

AİLE KAMPANYA BAŞLATTI

Önceki gün ABD’de defnedilen Cem Ağan’ın ailesi sosyal medyada başlattıkları kampanyayla o geceyle ilgili bilgisi olanları yardıma çağırdı. 

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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