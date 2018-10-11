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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriCemal Kaşıkçı sağ dönene kadar Suudi Arabistan'a ABD yardımı kesilsin çağrısı
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Dünya
AA
11.10.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Cemal Kaşıkçı sağ dönene kadar Suudi Arabistan'a ABD yardımı kesilsin çağrısı

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Cemal Kaşıkçı sağ dönene kadar Suudi Arabistan'a ABD yardımı kesilsin çağrısı

ABD Kentucky Senatörü Rand Paul, Cemal Kaşıkçı sağ dönene kadar ülkesinin Suudi Arabistan'a yönelik tüm askeri yardımları durdurması için bu hafta girişimde bulunacağını açıkladı.

ABD Kentucky Senatörü Rand Paul, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı sağ geri dönene kadar Suudi Arabistan’a askeri yardımların kesilmesi çağrısında bulundu.

Senatör Paul, “The Atlantic”de yayımlanan makalesinde, Cemal Kaşıkçı sağ dönene kadar Suudi Arabistan ordusuna yönelik tüm finansman, eğitim ve koordinasyonun kesilmesi yönünde önlem alınması için bu hafta girişimde bulunacağını ifade etti.

Yıllarca ABD’nin Suudi Arabistan’a desteğini kınadığını belirten Paul, makalesinde, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ’a çok sayıda Suudi Arabistan vatandaşının katıldığına dikkati çekti.

"Amerika, neden teröre destek veren, Yemen’de pervasız bir savaş halinde olan bir ülkeye silah satıyor?" diyen Paul, yazısını şöyle sürdürdü:

"Dedikleri gibi, paranın peşinden git. Ancak hiçbir petrol işi ya da silah anlaşması, böyle bir rejim ile olan anlaşmamızı haklı çıkarmaz. Amerika’nın istihbarat, lojistik, eğitim ve teçhizatı olmadan, Suudi Arabistan'ın çabaları çok uzun zaman önce başarısız olurdu.”

ABD’den Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulması için yasa teklifinde bulunduğunu hatırlatan Paul, Kongre'deki meslektaşlarının Yemenlilerin ABD yapımı silahlarla katledilmesini umursamıyor gibi görünmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Senatör Paul dün katıldığı bir radyo programında da Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ın sorumlu olması durumunda bu ülkeye silah satışının durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer sorumlularsa hatta bu gazeteciyi öldürmelerinin onlar için kritik bir durum olduğuna dair bir işaret dahi olursa kendilerine silah satışını durdurmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

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