Cem Özdemir’e Neo-Nazi tehdidi
ALMAN Yeşiller Partisi’nin eski eş başkanı Cem Özdemir’in ABD bağlantılı aşırı sağcı bir gruptan ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı.
Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelerde yer alan habere göre, Türkiye kökenli siyasetçinin Alman meclisindeki bürosuna ekim ayı sonunda Almanya Nükleer Silah Tümeni (Atomwaffendivision Deutschland-AWD) adlı Neo-Nazi grup tarafından gönderilen elektronik postada, Özdemir’in ölüm listesinin ilk sırasında yer aldığı ifade edildi.
Habere göre elektronik postada, “Şu sıralar sizi nasıl ve ne zaman infaz edeceğimizin planlarını yapıyoruz, bir sonraki kamuya açık gösteride mi? Veya bizim tarafımızdan evinizde mi yakalanacaksınız” ifadeleri yer aldı. Haberde, Özdemir’in elektronik postayı Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ve Alman meclisinin güvenlik birimlerine ilettiğini aktardığı belirtildi.
53 yaşındaki politikacının kullanılan ifadeler nedeniyle bu ölüm tehdidini ciddiye aldığı kaydedildi.
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