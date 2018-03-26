Çelik’ten jet yanıt: Akıldışı açıklamalar
AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiği şeklindeki sözlerine ilişkin, “Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalışıyoruz” mesajını verdi.
Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘hem Türkiye hem de AB, ilişkilerde pozitif gündeme yoğunlaşmışken her zaman olduğu gibi Kurz’dan akıldışı açıklamalar geldiğini belirtti. Çelik, ‘sadece Türkiye konusunda değil, hemen her konuda Kurz’un açıklamalarının ciddiye alınacak bir tarafı olmadığını’ kaydetti. Çelik, Avusturya Başbakanı Kurz’un Türkiye-AB ilişkilerinin iyileşmesinden niye bu kadar korktuğunun ve bu konuya ve diğer konulara AB yanlısı değil, AB düşmanı ırkçılar gibi yaklaşmasının sebebinin ne olduğunun sorulması gerektiğini vurguladı. Avrupa’da üretilmiş en büyük yalanın “Türkiye’nin AB üyeliğine karşıyız ama komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” cümlesi olduğuna işaret eden Çelik, “Başta Kurz olmak üzere bu yalanı yayanların niyetini biliyoruz. Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz. Dünyanın ve bölgemizin ihtiyacı olan pozitif gündemleri üretmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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