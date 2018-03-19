Çelik’ten AB’ye sert Afrin yanıtı
BRÜKSEL’de dün AB dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dışişleri Konseyi öncesinde basına konuşan AB Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini, Afrin bağlamındaki gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek, “Başından beri BM tarafından listeye alınmış DEAŞ ve El Nusra dışındaki örgütlere yönelik askeri eylemlerden mutlaka kaçınılması gerektiğini söyledik” dedi.
AB Temsilcisi’nin bu açıklamalarının ardından AB Bakanı Ömer Çelik, sert tepki göstererek, AB’nin Türkiye’nin Afrin’deki terörle mücadelesi hakkında baştan beri yanlış bir tutum içinde olduğunu ifade etti. Bakan Çelik, sosyal medya mesajında, “Bize ‘sadece BM listesinde olan terör örgütleri ile mücadele edin’ diyorlar. BM listesinde olmayan bir terör örgütü topraklarımıza roket atarken bununla mücadele etmek yerine, yıllarca BM’nin listeye almasını mı bekleyeceğiz” dedi.
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