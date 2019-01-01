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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Cansu Çamlıbel
01.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çelikmeyi yavaşlatıyor

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Çelikmeyi yavaşlatıyor

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Parti’nin Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham’dan, ülkesinin Suriye’den çekilmesi konusunda önemli açıklamalar geldi.

Daha önce Suriye’den şu anda çekilmenin, 2011’de Irak’tan çekilmeye atfen “Obama benzeri bir hata” olacağı eleştirisini getiren Graham, Trump’la geçen pazar günü yaptığı görüşmenin ardından Suriye’den ABD askerlerinin çekilmesi sürecinin yavaşlatıldığı iddiasında bulundu. Graham, “DEAŞ’ı bitirmeye söz verdi ve bu sözünü tutacak. İşleri akıllı bir biçimde yavaşlatıyor olduğumuzu düşünüyorum. Başkan işin bittiğinden emin olacağı konusunda teminat verdi” dedi.

‘BİLMEDİĞİM ŞEYLER ANLATTI’

Cumhuriyetçi Parti’nin ağır toplarından Graham, geçen pazar günü Beyaz Saray’da Başkan Trump’la öğle yemeği yedi. Beyaz Saray’dan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Graham, Trump’ın Suriye’den çekilme konusunda kendisine bilmediği bazı şeyler anlattığını söyledi. Trump’la görüşmesinden önce ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile bir telefon görüşmesi yaptığını anlatan Graham, iki görüşmenin de kendisini rahatlattığını belirtti. ABD’nin Suriye’de izleyeceği yol konusunda çok daha iyi hissettiğini vurgulayan Graham şunları söyledi:

Çelikmeyi yavaşlatıyor

“Başkan bana bilmediğim bazı şeyler anlattı. Bunları duymak benim Suriye’de izleyeceğimiz yol konusunda daha iyi hissetmemi sağladı. DEAŞ’ı yok etmeye söz verdi ve sözünü tutacak. Henüz DEAŞ’ın bitmesi noktasında değiliz. Başkan işi bitirmemiz gerektiğini anlıyor. İşleri akıllı bir biçimde yavaşlatıyor olduğumuzu düşünüyorum. Başkan işin bittiğinden emin olacağı konusunda teminat verdi.”

Graham, Trump’la görüşmesine ilişkin Twitter’dan da bilgi verdi. Trump’ın çekilmenin hangi koşullarda olması gerektiğini düşündüğü konusunda Lindsey Graham, “Birincisi, DEAŞ tamamen imha edilmiş olacak. İkincisi, İran boşalan yerlere yerleşmeyecek. Üçüncüsü, Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak” ifadesini kullandı. Graham, bu üç hedefin gerçekleşmesi için Trump’ın komutanlar ve müttefiklerle birlikte çalıştığını da ekledi.

Başkan Trump’la yemek randevusu öncesinde sabah saatlerinde Amerikan CNN Televizyonu’nun yayınına katılan Graham, Suriye’den hemen çekilmeye neden karşı olduğunu anlatırken terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG için “Kürt müttefiklerimiz” ifadesini kullandı. Graham, çekilmenin ABD’nin müttefiki Kürtleri Türkiye’nin saldırılarına açık bırakacağını ileri sürerek, “Başkan, bunu nasıl yapacağımızı düşünüyor. Endişeli olduğunu anlıyorum” dedi.

‘SURİYE’DE ASKER BULUNDURMALIYIZ’

Lindsey Graham, Başkan Trump’tan bir kısım ABD askerlerinin Suriye’de kalmasını talep ettiğini de dile getirdi. Graham şöyle konuştu: “DEAŞ’ın bir daha geri dönmeyeceğinden emin olmamız lazım. Başkanın bu savaşın maliyetini başkalarının ödemesini ve başkalarının da savaşmasını istemesini anlıyorum. Evet, biz dünyanın polis gücü değiliz. Ancak orada asker bulundurmamız kendi ulusal güvenliğimiz için şart. Ulusal güvenliğimizi yabancı bir güce ihale edemeyiz. Suriye’den şu anda çıkarsak Kürtler Türkiye ile savaşa girebilirler. Şimdi çıkarsak Tahran’dan Beyrut’a kara koridoru kurulur.”

Çelikmeyi yavaşlatıyor

GRAHAM’A TEPKİ

BUGÜNE kadar pek çok konuda Türkiye’ye desteğiyle bilinen ve Washington’daki Türk Büyükelçiliği’yle iyi ilişkileri olan Senatör Graham’ın terör örgütü YPG’ye ilişkin sözleri Türkye tarafından hayal kırıklığına neden oldu. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter’dan Graham’a yanıt verdi. Kılıç, “Sayın Senatör, Kürt müttefiklerimiz derken emimim ki YPG/PYD’ye atıfta bulunmuyorsunuz. YPG/PYD ile PKK arasında inkâr edilemez emir komuta ilişkisini Washington’daki herkesten iyi siz biliyorsunuz ve bunu kamuoyuna siz ifşa ettiniz” diye yazdı.

TAMPON BÖLGE İDDİASI

İNGİLİZ haber ajansı Reuters’a göre Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump’ın ABD askerleri Suriye’den ayrıldığında Türkiye’nin terör örgütü YPG ile çatışmamasından emin olmak istediğini belirtti. Habere göre Graham, Trump’ın Türkiye’ye, çıkarlarını korumaya katkı için bölgede bir tampon bölge kurulması taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Çelikmeyi yavaşlatıyor

7 OCAK’TA ANKARA’DA

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 19 Aralık’ta Amerikan kuvvetlerinin Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından, Türkiye ve ABD arasında bölgedeki güvenliğin koordinasyonuna ilişkin yoğun diplomasi trafiği başladı. Bu kapsamda ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, İsrail ziyaretinin ardından 7 Ocak’ta Ankara’da olması bekleniyor. 8 Ocak’ta Ankara’da görüşmeler yapacak Bolton’ın aynı gün Türkiye’den ayrılması öngörülüyor. m AA

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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