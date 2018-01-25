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    Çelik, ‘Alternatiflere kapalıyız’ diyecek

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    25.01.2018 - 00:18 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE-Avrupa Birliği ilişkilerini ‘normalleştirme’ çabaları yoğun şekilde sürerken AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik bugün Brüksel’de önemli iki temasta bulunacak.

    AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşecek olan Bakan Çelik’in ana mesajı, “Tam üyelik dışında alternatiflere kapalıyız” olacak. Çelik, üyelik dışı alternatif arayışlarının gündemde olduğu bir ortamda yapacağı temaslarda, çeşitli alanlarda daha yoğun işbirliğine hazır olduklarını vurgulayacak. Bununla birlikte bu işbirliğinin, devam ettirilmesi şart olan AB-Türkiye katılım müzakerelerini tamamlayıcı nitelikte olması gerektiği de AB kanadına net şekilde iletilecek. Ziyaret, Bakan Ömer Çelik’in altı ay aradan sonra Brüksel’e yapacağı ilk ziyaret olması açısından da önem taşıyor.

    ZİYARET ÖNCESİ TÜRKİYE KONUŞULDU

    Çelik’in ziyaretinin hemen öncesinde AB Komisyonu da Türkiye ile ilişkileri detaylı şekilde masaya yatırdı. Toplantıda Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik mali yardımlar, Afrin’deki operasyon, Gümrük Birliği güncellemesi ve katılım öncesi mali yardımlar gündemdeydi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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