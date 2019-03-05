Çekya'da bir kişi bahçesinde beslediği aslan tarafından öldürüldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇekya'da bir kişi bahçesinde beslediği aslan tarafından öldürüldü
GeriDünya Çekya'da bir kişi bahçesinde beslediği aslan tarafından öldürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Depo Photos (arşiv)
05.03.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Çekya'da bir kişi bahçesinde beslediği aslan tarafından öldürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çekya'da bir kişi bahçesinde beslediği aslan tarafından öldürüldü

Çekya'da evinin bahçesinde aslan besleyen bir kişi hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Michal Prasek, Çekya'nın doğusunda Zdechov köyündeki evinin bahçesindeki kafeslerde dokuz yaşında bir erkek aslan ve bir de dişi aslan besliyordu.

Prasek'in babası, oğlunun cesedini aslan kafesinde bulduğunu ve kafesin içeriden kitlenmiş olduğunu söyledi.

Olay yerine gelen polis ayrı kafeslerde tutulan aslanları vurarak öldürdü.

Polis sözcüsü yerel medyaya hayvanları öldürmelerinin "cesede ulaşabilmek için mutlaka gerekli olduğunu" söyledi.

34 yaşındaki Prasek erkek aslanı 2016 yılında, dişi aslanı da geçen yıl satın almış ve evinin arka bahçesinde yaptığı kafeslere koymuştu.

Prasek kafesler için imar izni olmadığı için yasadışı hayvan yetiştirme nedeniyle ceza almıştı.

Ancak Prasek yetkililerin evine girmesini engellediği için ihtilaf çıkmaza girmişti.

ASLANI TASMAYLA GEZDİRİRKEN TRAFİK KAZASI

Çekya'da uygun tesislerin olmaması ve hayvanlara zulüm yapıldığına yönelik kanıt olmadığı için yetkililer hayvanları Prasek'ten almayı başaramadı.

Prasek geçen yıl dişi aslanı tasmayla gezdirdiği bir gün aslana bir bisikletli çarpınca yerel medyada gündeme oturmuştu.

Olay yerine gelen polis çarpışmayı trafik kazası olarak kayıtlara geçirdi.

Zdechov belediye başkanı Tomas Koçurek "Bugünkü olay uzun süredir devam eden sorunun çözülmesine yardımcı olur" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Savaşa sebep olmuştu! Harekete geçildi

Avustralya’da orman yangını: 9 ev yıkıldı

Pakistanlı Bakan, Hindulara ırkçı ithamları nedeniyle istifa etti

Resmen duyuruldu: İran Dışişleri Bakanı Zarif bilgilendirilmedi