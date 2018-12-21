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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Çekilmekten vazgeçirmeye çalışıyorlar

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Çekilmekten vazgeçirmeye çalışıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen savaşta zafer ilan ederek Suriye’deki ABD askerlerini bütünüyle çekme kararı ABD’yi karıştırdı. ABD Senatosu’ndan bir grup üst düzey senatör, Trump’a gönderdikleri mektupla askerleri çekme kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Trump’a yakın senatörler Lindsey Graham ve Tom Cotton’un da imzasını taşıyan mektupta, “Eğer bölgedeki Kürt ortaklarımız ABD’nin desteğini kaybederse DEAŞ’ın yeniden canlanması riskiyle karşı karşıya kalırız” ifadesi yer aldı.

YENİ TWEET: EVE DÖNME VAKTİ, SÜRPRİZ DEĞİL

Senato’nun sert eleştirilerine rağmen Trump çekilme kararını Twitter’dan attığı mesajlarla savundu. ABD Başkanı, “Suriye’den çekilmek sürpriz değildi. Yıllardır bunun için mücadele ediyorum. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ’ın yerel düşmanları. Orada yaptıklarımız işe yaradı. Eve dönme ve yeniden inşa etme vakti” ifadesini kullandı. Trump, dün bir başka tweet’inde “Şimdi başkalarının savaşma zamanı... Rusya, İran, Suriye ve diğerleri, ABD’nin çekilmesi konusunda, sahte medyanın söylediklerinin aksine hiç de mutlu değil çünkü DEAŞ ile onlar savaşmak zorunda kalacak. Ben dünyada açık ara en büyük orduyu inşa ediyorum. DEAŞ bizi vurursa ölüme mahkûmlar” dedi.

‘KARAR ACELECİ VE YANLIŞ’ YORUMLARI

Amerikan Washington Post gazetesine konuşan bir yetkili, Trump’ın kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından verdiğini söyledi. Gazetenin kaynakları, çekilme kararının birçokları tarafından ‘aceleci ve yanlış’ görüldüğünü, Trump’ı son günlerde buna teşvik edebilecek tek şeyin ise Erdoğan’la yaptığı konuşma olduğunu savundu. Buna karşın Reuters’a konuşan ABD’li üst düzey bir yetkili, “Başkan kararını kendisi verdi. Erdoğan’a kararı hakkında bilgi verdi” dedi.

BAKAN MATTIS GİDEBİLİR

Washington Post gazetesi, Suriye’den çekilme kararına şiddetle karşı çıkan ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Trump arasındaki ilişkinin en kötü seviyede olduğunu da yazdı. Mattis’in Trump ile son dönemde çok nadir görüştüğü ve görevinden ayrılabileceği de ifade edildi.

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