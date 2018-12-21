Çekilmekten vazgeçirmeye çalışıyorlar
ABD Başkanı Donald Trump’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen savaşta zafer ilan ederek Suriye’deki ABD askerlerini bütünüyle çekme kararı ABD’yi karıştırdı. ABD Senatosu’ndan bir grup üst düzey senatör, Trump’a gönderdikleri mektupla askerleri çekme kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Trump’a yakın senatörler Lindsey Graham ve Tom Cotton’un da imzasını taşıyan mektupta, “Eğer bölgedeki Kürt ortaklarımız ABD’nin desteğini kaybederse DEAŞ’ın yeniden canlanması riskiyle karşı karşıya kalırız” ifadesi yer aldı.
YENİ TWEET: EVE DÖNME VAKTİ, SÜRPRİZ DEĞİL
Senato’nun sert eleştirilerine rağmen Trump çekilme kararını Twitter’dan attığı mesajlarla savundu. ABD Başkanı, “Suriye’den çekilmek sürpriz değildi. Yıllardır bunun için mücadele ediyorum. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ’ın yerel düşmanları. Orada yaptıklarımız işe yaradı. Eve dönme ve yeniden inşa etme vakti” ifadesini kullandı. Trump, dün bir başka tweet’inde “Şimdi başkalarının savaşma zamanı... Rusya, İran, Suriye ve diğerleri, ABD’nin çekilmesi konusunda, sahte medyanın söylediklerinin aksine hiç de mutlu değil çünkü DEAŞ ile onlar savaşmak zorunda kalacak. Ben dünyada açık ara en büyük orduyu inşa ediyorum. DEAŞ bizi vurursa ölüme mahkûmlar” dedi.
‘KARAR ACELECİ VE YANLIŞ’ YORUMLARI
Amerikan Washington Post gazetesine konuşan bir yetkili, Trump’ın kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından verdiğini söyledi. Gazetenin kaynakları, çekilme kararının birçokları tarafından ‘aceleci ve yanlış’ görüldüğünü, Trump’ı son günlerde buna teşvik edebilecek tek şeyin ise Erdoğan’la yaptığı konuşma olduğunu savundu. Buna karşın Reuters’a konuşan ABD’li üst düzey bir yetkili, “Başkan kararını kendisi verdi. Erdoğan’a kararı hakkında bilgi verdi” dedi.
BAKAN MATTIS GİDEBİLİR
Washington Post gazetesi, Suriye’den çekilme kararına şiddetle karşı çıkan ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Trump arasındaki ilişkinin en kötü seviyede olduğunu da yazdı. Mattis’in Trump ile son dönemde çok nadir görüştüğü ve görevinden ayrılabileceği de ifade edildi.
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