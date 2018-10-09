Çekilme tamam

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
09.10.2018 - 00:39, Son Güncelleme:

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi mutabakatı çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki silahsızlanma hattında ağır silahların çekilmesi sürecinin yüzde 99 oranında tamamlandığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 15 Ekim’e kadar süresi olan HTŞ’nin de ağır silahlarını bu alandan çıkardığını duyurdu.

Ankara, Suriye’de muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa’nın “Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat uyarınca İdlib çevresinde oluşturulacak tampon bölgeden ağır silahların çekilmeye başladığı” açıklamasını doğruladı.

Hürriyet’e bilgi veren güvenlik kaynakları, dün öğle saatleri itibarıyla ağır silahların yüzde 99’luk kesiminin çekildiğini, geriye kalan yüzde 1’lik kesimin de çekilmeye hazır halde olduğunu, ilerleyen saatlerde bunların da çekilme sürecine gireceğini ifade etti. Aynı kaynaklar terör örgütü El Kaide’nin uzantısı Heyet Tahrir el Şam örgütünün (HTŞ) de 15 Ekim’e kadar süresi olduğunu, HTŞ’nin içinde yer alan bazı unsurların bölgeyi terk etmemede direnmeleri durumunda elimine edileceklerini vurguladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, HTŞ ile diğer cihatçı örgütlerin ağır silahlarını silahtan arındırılmış bölge olarak planlanan alandan çektiğini duyurdu. Fransız AFP ajansının haberine göre; Gözlemevi Direktörü Rami Aldülrahman, “Heyet Tahrir el Şam ve daha etkisiz başkaca cihatçı gruplar, ağır silahlarını İdlib vilayetindeki ‘silahtan arındırılmış bölge’nin geniş alanlarından geri çekti” açıklamasında bulundu. HTŞ ise bu bilgiyi doğrulamadı. Ancak HTŞ’nin Soçi mutabakatına uyup uymayacağına dair bir açıklama yapmasının şart olmadığı, arazide alınacak pozisyonla da tutumun ortaya konulabileceği ifade edildi.

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DEVRİYE BAŞLAYACAK

Çekilmenin tamamlanmasından sonra Türk ve Rus askerleri tampon bölgede araçlı ve yaya devriyeye başlayacak. Devriye başlamadan önce taraflar devriye güzergâhları, kontrol noktaları ile koordinasyon için telsiz frekansları ve konuşma kodlarını belirleyecek. Her iki ülke askeri unsurları bölgeye hâkim olduğu için devriye görüşmelerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de varılan mutabakat 15 Ekim’e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörüyor.

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ESAD: GEÇİCİ BİR ÖNLEM

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatının “geçici bir önlem” olduğunu kaydederek, İdlib’in Şam yönetimine geçeceğini söyledi. Rejiminin haber organı SANA’nın geçtiği habere göre, Esad, Baas Partisi’nin önceki günkü merkez komite toplantısında konuştu. Toplantıda, Türkiye ile Rusya’nın İdlib’le ilgili vardığı Soçi mutabakatı hakkında konuşan Esad, “İdlib ile ilgili varılan anlaşma geçici bir önlemdir. İdlib de diğer bölgeler gibi Suriye devletinin parçası olacak. Anlaşma çerçevesinde sahada çeşitli kazançlar elde ettik” ifadelerini kullandı. Esad rejiminin İran destekli milisler ve Rusya’nın İdlib’e topyekûn operasyonu, Astana süreci ortakları Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan görüşmeler ve Soçi mutabakatı çerçevesinde önlenmişti.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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