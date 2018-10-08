‘Çekilme birkaç günde biter’
Suriye’nin İdlib vilayetinde Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat uyarınca tampon bölgeden çekilme süreciyle ilgili muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi (NLF) sözcüsü Naci Mustafa konuştu. Mustafa, ağır silahların çekilmeye başlandığını, birkaç güne kadar işlemin tamamlanacağını kaydetti.
TÜRKİYE’nin İdlib’de desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi (NLF) sözcüsü Naci Mustafa dün AFP ajansına yaptığı açıklamada, “Ağır silahlarımızı silahtan arındırılmış bölgenin gerisine çekmeye başladık. Operasyon birkaç gün daha sürecek” dedi. Mustafa önceki gün yaptığı açıklamada da Beşar Esad rejiminin olası saldırılarına karşı cephe hatlarındaki hafif silahlarının kalacağını, hendek açma ve siper kazma çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Ağır silahların çıkartılması Türk yetkililerin koordinasyonunda gerçekleşiyor” demişti.
HTŞ KARAR AÇIKLAMADI
Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, ağır silahların çekilme işleminin gerçekte bir hafta önce başladığını, bu işlemin birkaç gün daha süreceğini kaydetti. Fransız AFP ajansı da NLF’nin İdlib’de Türkiye’nin desteklediği ana muhalif güç olduğunu belirtirken terör örgütü El Kaide bağlantılı HTŞ’nin bu bölgenin halen büyük bölümünü kontrol ettiğine dikkat çekti. HTŞ geçen hafta başında Türkiye-Rusya mutabakatına uyup uymama konusunda birkaç gün içinde karar vereceğini açıklamıştı. Ancak bu örgüt henüz kararını açıklamadı. Öte yandan İdlib’in bazı bölgelerinde HTŞ ile diğer muhalif gruplar arasında çatışma haberleri de geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran’da 7 Eylül’de düzenlenen zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, 17 Eylül’de Soçi’de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı. Mutabakat, 15 Ekim’e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörüyor.
HUMUSLU TÜRKMENLER YARDIM BEKLİYOR
Suriye’de Esad rejiminin saldırılarla zorla yerinden ettiği Türkmen aileler, Türkiye’nin İdlib’de kurduğu güvenlik şemsiyesine sığındı. Türkmen aileler, insani yaşam şartlarına kavuşmak için yardım bekliyor. Humuslu Türkmenler, Beşar Esad rejiminin kara ve hava saldırılarından kaçarak mayıs ayındaki zorunlu göçlerle İdlib’e sığındı. Türkmenler, altyapının olmadığı, derme çatma bir çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor. 74 yaşındaki Fevziye Osman, kampta yaşadığı zorlukları Anadolu Ajansı (AA) muhabirine anlattı. Osman, “Hayat çok zor. Ölüm, bu hayattan kolay. Cami yok. Kıbleyi bilmiyorum. Bundan daha zor bir hayat olur mu bilmiyorum” dedi.
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