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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
08.10.2018 - 00:15, Son Güncelleme:

‘Çekilme birkaç günde biter’

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‘Çekilme birkaç günde biter’

Suriye’nin İdlib vilayetinde Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat uyarınca tampon bölgeden çekilme süreciyle ilgili muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi (NLF) sözcüsü Naci Mustafa konuştu. Mustafa, ağır silahların çekilmeye başlandığını, birkaç güne kadar işlemin tamamlanacağını kaydetti.

TÜRKİYE’nin İdlib’de desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi (NLF) sözcüsü Naci Mustafa dün AFP ajansına yaptığı açıklamada, “Ağır silahlarımızı silahtan arındırılmış bölgenin gerisine çekmeye başladık. Operasyon birkaç gün daha sürecek” dedi. Mustafa önceki gün yaptığı açıklamada da Beşar Esad rejiminin olası saldırılarına karşı cephe hatlarındaki hafif silahlarının kalacağını, hendek açma ve siper kazma çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Ağır silahların çıkartılması Türk yetkililerin koordinasyonunda gerçekleşiyor” demişti.

HTŞ KARAR AÇIKLAMADI

Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, ağır silahların çekilme işleminin gerçekte bir hafta önce başladığını, bu işlemin birkaç gün daha süreceğini kaydetti. Fransız AFP ajansı da NLF’nin İdlib’de Türkiye’nin desteklediği ana muhalif güç olduğunu belirtirken terör örgütü El Kaide bağlantılı HTŞ’nin bu bölgenin halen büyük bölümünü kontrol ettiğine dikkat çekti. HTŞ geçen hafta başında Türkiye-Rusya mutabakatına uyup uymama konusunda birkaç gün içinde karar vereceğini açıklamıştı. Ancak bu örgüt henüz kararını açıklamadı. Öte yandan İdlib’in bazı bölgelerinde HTŞ ile diğer muhalif gruplar arasında çatışma haberleri de geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran’da 7 Eylül’de düzenlenen zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, 17 Eylül’de Soçi’de ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı. Mutabakat, 15 Ekim’e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılmasını öngörüyor. 

‘Çekilme birkaç günde biter’

HUMUSLU TÜRKMENLER YARDIM BEKLİYOR

Suriye’de Esad rejiminin saldırılarla zorla yerinden ettiği Türkmen aileler, Türkiye’nin İdlib’de kurduğu güvenlik şemsiyesine sığındı. Türkmen aileler, insani yaşam şartlarına kavuşmak için yardım bekliyor. Humuslu Türkmenler, Beşar Esad rejiminin kara ve hava saldırılarından kaçarak mayıs ayındaki zorunlu göçlerle İdlib’e sığındı. Türkmenler, altyapının olmadığı, derme çatma bir çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor. 74 yaşındaki Fevziye Osman, kampta yaşadığı zorlukları Anadolu Ajansı (AA) muhabirine anlattı. Osman, “Hayat çok zor. Ölüm, bu hayattan kolay. Cami yok. Kıbleyi bilmiyorum. Bundan daha zor bir hayat olur mu bilmiyorum” dedi.

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