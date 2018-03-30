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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.03.2018 - 23:55, Son Güncelleme:

‘Çekilme’ ABD’ye sürpriz oldu

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‘Çekilme’ ABD’ye sürpriz oldu

ABD Başkanı Trump’ın önceki gün Ohio’da altyapı yatırımlarına ilişkin konuşurken Suriye’den çok yakında asker çekileceğini açıklaması, ABD medyasında geniş yer bulmazken, habere yer verenler ise açıklamayı ‘sürpriz’ olarak değerlendirdi.

‘NE DEDİĞİ AÇIK DEĞİL’

CNN televizyonunun internet sitesinde yer alan bir analizde, Pentagon’un yakın gelecekte ABD askerlerinin Suriye’de kalması gerektiğine dair değerlendirmesinden birkaç saat sonra Trump’ın ‘ABD’nin çok yakında Suriye’den çekileceğiz’ diye açıklama yaptığına işaret edildi. Terör örgütü DEAŞ’a yönelik kampanyaya yakın bir ABD savunma yetkilisi, CNN’e yaptığı açıklamada, Başkan’ın ne demek istediğinin net olmadığını söyledi. Askerler, Suriye’de birçok zorluk olduğunu belirterek şu an çekilmeyi düşünecek bir zaman olmadığı görüşündeler. Söz konusu savunma yetkilisi, zorluklardan biri olarak SDG’nin elinde bulunan yaklaşık 400 yabancı DEAŞ mensubuna ne olacağının açıklık kazanmamış olmasını gösterdi. ABD’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın akıbeti ve Rusya’nın bölgede devam eden askeri varlığıyla ilgili de bir karar vermiş olmadığına dikkati çeken yetkili, Trump’ın Suriye’den çekilme kararı alabileceğini ancak komutanların şu anda böyle bir şey tavsiye etmediklerini de belirtti.

NASIL YORUMLADILAR

Başkan Trump’tan saatler önce Pentagon Sözcüsü Dana White, gazetecilere, Suriye’de şiddet yanlısı radikallerin kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratılması için yapılması gereken önemli işlerin olduğunu söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Trump’ın açıklamasını görmediğini belirterek “Ancak genel anlamda bu ABD yönetimi Suriye’ye daha çok yardım edecek ortaklara bakıyor” yorumunda bulunmuştu.

Washington Post gazetesi, Trump’ın Suriye ile ilgili ‘sürpriz’ bir açıklama yaptığına işaret etti. ‘Trump, birçok kez askeri anlamda ne yapacaklarını önceden söylemeyeceklerini ifade etmişti’ diyerek Başkan’ın son açıklamasıyla bu sözünün dışına çıktığına dikkati çekerek ‘Her halükarda Trump’tan tuhaf bir açıklama’
yorumunu yaptı.

‘TRUMP’IN AÇIKLAMASI MÜNFERİT’

ANKARA, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘Suriye’den asker çekme’ açıklamasını, “Hemen olabilecek bir gelişme” olarak değerlendirmiyor. Güvenlik kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce de benzer açıklamalar yaptığını ancak özellikle Pentagon’un bu konuda nasıl bir tutum takınacağının önemli olduğuna dikkat çekti. Trump’ın açıklamaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da soruldu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Trump’ın daha önce Türkiye’ye Suriye’den çekilmek istediğini söylediğini hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun münferit bir açıklama olduğunu görüyoruz. ABD’nin gerçek niyetini bugün (dün) Washington’daki çalışma grubu toplantısında anlayabiliriz. Bugün (dün) komisyonlarımız, çalışma gruplarımız bir araya gelecek. Bu toplantılarda niyetlerini öğrenmiş oluruz.”

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