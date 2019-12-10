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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Reuters
10.12.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Son dakika... Çek Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı

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Son dakika... Çek Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı

Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada bir silahlı saldırının gerçekleştiğini ve birçok yaralının olduğunu bildirdi

Çek polisinin bildirdiğine göre Ostrava Hastanesi'nde gerçekleşen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olayın ardından kaçtı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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