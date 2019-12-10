Son dakika... Çek Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı
Çek Cumhuriyeti İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada bir silahlı saldırının gerçekleştiğini ve birçok yaralının olduğunu bildirdi
Çek polisinin bildirdiğine göre Ostrava Hastanesi'nde gerçekleşen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olayın ardından kaçtı.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Na místě události jsou čtyři mrtví a dvě těžce zraněné osoby. Policie po pachateli intenzivně pátrá. Žádáme veřejnost o součinnost, v případě jakýchkoliv poznatků nás, prosím, kontaktujte na lince 158.— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019
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