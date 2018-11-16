Cebindeki son parayla benzin alan evsiz adam hikayesi tamamen yalan

Kate McClure ve Mark D'Amico çifti, bir gece ıssız bir yolda kalan Kate McClure'e cebindeki son parayla yardım ettiği gerekçesiyle eski donanma subayı Johnny Bobbitt için 400 bin dolar topladıkları bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Bu hikayenin internette uyandırdığı ilgi, evsiz Bobbitt'in Kate McClure'e gelene kadar arabanın kapılarını kitleyip beklemesi gerektiğini söylediğine kadar farklı detayların anlatılmasına yol açmıştı.

Bu üçlü radyolardan televizyon kanallarına birçok medya kuruluşunda hikayelerini anlattı.

Yaz aylarında ise bu üçlünün arası Johnny Bobbitt'in, çiftin kendisi için topladığı 400 bin doları kendisine vermediği ve bu parayı tatillerde harcadığı gerekçesiyle dava açması yüzünden bozulmuştu.

SAVCI: HİKAYE TAMAMEN YALAN

Ancak Perşembe günü New Jersey'de bir basın toplantısı düzenleyen Savcı Scott Coffina, kampanyaya ilham veren bu hikayenin tamamen yalan olduğunu açıkladı.

O yüzden Kate McClure ve Mark D'Amico çifti ile Johnny Bobbitt'e şimdi aynı suçlama yöneltiliyor: Kandırma ve komplo ile hırsızlık yapmak. Savcılar, bu planın kampanya başlatılmadan bir ay önce planlandığı görüşünde. Suçlu bulunmaları halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

'FOTOĞRAF TANIŞTIKLARI GECE ÇEKİLDİ'



GoFundMe internet sitesinde evsiz Bobbitt için Kasım 2017'de bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya için Kate McClure ve Bobbitt'in iddia edilen geceye dair bir fotoğrafı eşlik etmişti.

Savcılar ise McClure ve Mr D'Amico çiftinin bir gazinoya gittiğini, bu gazinoya yakın bir köprüaltında yaşayan Bobbitt ile bu şekilde tanıştıklarını ve fotoğrafı da tanıştıkları gece çektiklerini söylüyor.

Bobbitt şu an gözaltında, çift ise 24 Aralık'ta gerçekleşecek duruşmaya kadar serbest.

Savcı yaptığı açıklamada gerçekten de evsiz ve uyuşturucu bağımlısı olan Bobbitt için üzüldüğünü; ancak Bobbitt'in de hikayeyi katıldığı etkinliklerde anlatması dolayısıyla çift kadar suçlu olduğunu dile getirdi.

GoFundMe sitesi ise yaptığı açıklamada kampanyaya katkıda bulunanların paralarının geri verileceğini söyledi.

HİKAYENİN YALAN OLDUĞU NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Johnny Bobbitt geçtiğimiz yaz aylarında çifte karşı kendi adına topladıkları yaklaşık 400 bin doları lüks tatillerde harcadıkları gerekçesiyle dava açmıştı.

Bobbitt, "dolandırıcılık ve komplo" suçlamalarıyla çifti Philadelphia eyaletinde mahkemeye verdi.

Bobbitt basına yaptığı açıklamada 28 yaşındaki McClure ile 39 yaşındaki sevgilisi D'Amico'nun parayla Las Vegas ve Florida'da tatil yaptığını ve BMW marka bir otomobil satın aldıklarını söylemişti.