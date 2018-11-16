Cebindeki son parayla benzin alan evsiz adam hikayesi tamamen yalan

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriCebindeki son parayla benzin alan evsiz adam hikayesi tamamen yalan
GeriDünya Cebindeki son parayla benzin alan evsiz adam hikayesi tamamen yalan
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe
16.11.2018 - 08:25, Son Güncelleme:

Cebindeki son parayla benzin alan evsiz adam hikayesi tamamen yalan

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cebindeki son parayla benzin alan evsiz adam hikayesi tamamen yalan

Geçen yıl başta ABD olmak üzere bütün dünya, cebinde kalan son 20 dolarını arabasıyla yolda kalan bir kadın için harcayan evsiz adamın hikayesini paylaşmıştı. Hatta bu hikaye evsiz adam için bir yardım kampanyasının başlamasına ve 400 bin doların toplanmasına kadar vardı. Ancak şimdi Amerikalı savcılar bu hikayenin tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu söylüyor.

Kate McClure ve Mark D'Amico çifti, bir gece ıssız bir yolda kalan Kate McClure'e cebindeki son parayla yardım ettiği gerekçesiyle eski donanma subayı Johnny Bobbitt için 400 bin dolar topladıkları bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Bu hikayenin internette uyandırdığı ilgi, evsiz Bobbitt'in Kate McClure'e gelene kadar arabanın kapılarını kitleyip beklemesi gerektiğini söylediğine kadar farklı detayların anlatılmasına yol açmıştı.

Bu üçlü radyolardan televizyon kanallarına birçok medya kuruluşunda hikayelerini anlattı.

Yaz aylarında ise bu üçlünün arası Johnny Bobbitt'in, çiftin kendisi için topladığı 400 bin doları kendisine vermediği ve bu parayı tatillerde harcadığı gerekçesiyle dava açması yüzünden bozulmuştu.

SAVCI: HİKAYE TAMAMEN YALAN

Ancak Perşembe günü New Jersey'de bir basın toplantısı düzenleyen Savcı Scott Coffina, kampanyaya ilham veren bu hikayenin tamamen yalan olduğunu açıkladı.

O yüzden Kate McClure ve Mark D'Amico çifti ile Johnny Bobbitt'e şimdi aynı suçlama yöneltiliyor: Kandırma ve komplo ile hırsızlık yapmak. Savcılar, bu planın kampanya başlatılmadan bir ay önce planlandığı görüşünde. Suçlu bulunmaları halinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

'FOTOĞRAF TANIŞTIKLARI GECE ÇEKİLDİ'

GoFundMe internet sitesinde evsiz Bobbitt için Kasım 2017'de bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya için Kate McClure ve Bobbitt'in iddia edilen geceye dair bir fotoğrafı eşlik etmişti.

Savcılar ise McClure ve Mr D'Amico çiftinin bir gazinoya gittiğini, bu gazinoya yakın bir köprüaltında yaşayan Bobbitt ile bu şekilde tanıştıklarını ve fotoğrafı da tanıştıkları gece çektiklerini söylüyor.

Bobbitt şu an gözaltında, çift ise 24 Aralık'ta gerçekleşecek duruşmaya kadar serbest.

Savcı yaptığı açıklamada gerçekten de evsiz ve uyuşturucu bağımlısı olan Bobbitt için üzüldüğünü; ancak Bobbitt'in de hikayeyi katıldığı etkinliklerde anlatması dolayısıyla çift kadar suçlu olduğunu dile getirdi.

GoFundMe sitesi ise yaptığı açıklamada kampanyaya katkıda bulunanların paralarının geri verileceğini söyledi.

HİKAYENİN YALAN OLDUĞU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Johnny Bobbitt geçtiğimiz yaz aylarında çifte karşı kendi adına topladıkları yaklaşık 400 bin doları lüks tatillerde harcadıkları gerekçesiyle dava açmıştı.

Bobbitt, "dolandırıcılık ve komplo" suçlamalarıyla çifti Philadelphia eyaletinde mahkemeye verdi.

Bobbitt basına yaptığı açıklamada 28 yaşındaki McClure ile 39 yaşındaki sevgilisi D'Amico'nun parayla Las Vegas ve Florida'da tatil yaptığını ve BMW marka bir otomobil satın aldıklarını söylemişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika... Suudi Bakan'dan Kaşıkçı açıklaması.

Brexit anlaşması Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Son dakika... Rusya'dan ABD açıklaması

Son dakika: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişi için idam cezası istendi