Cebelitarık, ABD’nin el koyma talebine ret yanıtı verdi
İNGİLTERE’YE bağlı Cebelitarık yönetimi, ABD’nin “Grace-1” (yeni adıyla Adrian Darya-1) isimli İran tankerini alıkoyma talebini, Avrupa Birliği (AB) yasalarına uymadığı gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.
4 Temmuz’da el konulan tanker hâlâ Cebelitarık kıyılarında bulunurken, İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baedinejad tankerin kısa süre içinde bölgeden ayrılmasının beklendiğini söyledi. ABD, geçen cuma Grace-1 gemisine yeniden el konulması amacıyla yeni bir ‘el koyma kararı’ yayınlamıştı. Öte yandan, İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi, talep edilmesi durumunda İran ordusunun el konulan tankere eşlik etmek amacıyla Cebelitarık’a filo göndermeye hazır olduğunu söyledi. Hanzadi, İran gemilerine yönelik “vur-kaç” döneminin sona erdiğini öne sürdü.
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