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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
20.10.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu'nun Kosova temasları devam ediyor

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Çavuşoğlu'nun Kosova temasları devam ediyor

Kosova’da iki gün sürecek olan resmi temaslarına başlayan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretinin ikinci günü Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile bir araya geldikten sonra Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren’deki Türk Balkonsolosluğu'nda Kosovalı Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Bakonsolosu Eylem Altunya ve Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar’ın da eşlik ettiği Kosovalı Türk STK temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, toplantı öncesi tarihi Sinan Paşa Camisi ile Taşköprü'de özçekim yaptı.

Burada Türk temsilciler adına bir konuşma yapan KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yağcılar Türkiye Cumhuriyeti’nin Kosova’da Türk devlet üniversitelerine bağlı olarak bir üniversite açması istedi. Yağcılar ayrıca Kosovalı STK temsilcilerinin bir arada olması ve ortak çalışmaları için bir kültür merkezinin de kurmasını istedi.

Kosovalı Türk temsilcilerlen beraber olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Bu kritik süreçte her zaman olduğu gibi Kosova’ya olan desteğimizi bir kere daha vurgulamak için geldik. Kosova’nın ekonomik kalkınmasına en büyük desteği Türkiye vermektedir. Her geçen gün burada yatırımlarımız devam etmekte. Devlet olarak da kurumlarımızın Kosova’da faaliyet yapmaktadır, TİKA’nın Kosova’da toplam yatırım değeri 100 milyon avrodur. Eğitim ve diğer alanlarda da desteklerimiz her zaman devam edecek. Bizim esasen dış politikamızın unsurlarından bir tanesi de Balkanlar'dır, Balkanlar bizim için önceliklidir. Balkanlar'ın istikrarı ve Balkanlar'ın huzuru, ekonomik kalkınması, birlik ve beraberliği bizim için çok önemlidir. Biz Balkanlar'da ülkeler arasındaki sorunlardan çıkar sağlama bir millet ya da bir ülke değiliz. O nedenle Belgrat ile Priştine arasındaki diyalog sürecini de destekliyoruz. Kolay bir süreç olmadığını biliyoruz. Biz Türk askeri olarak da Kosova’nın barış gücünde yer alıyoruz ve desteğimizin sunuyoruz. Kosova ile Türkiye arasında kardeşlik bağı var. Bu bağı en güçlü şekilde oluşturan unsurlardan bir tanesi de burada yaşayan soydaşlarımızdır. Ve dünden bu yana yaptığım görüşmelerde cumhurbaşkanından tutunda meclis başkanına kadar buradaki Türk toplumunun Kosova’ya ne kadar entegre olduğunu vurguladılar. Bu da bizi gururlandırıyor. Biz de kendilerine gururlar Kosova’da yaşayan Türk toplumunun Kosova’ya olan bağlılığını aynı zamanda Türkiye’ye olan olan bağlılığını vurguluyoruz. Bu esasen bizim nasıl bir millet olduğumuzun göstergesidir. Buradaki haklarınızdan en iyi şekilde faydalanmanızı arzu ederiz’ dedi.

Prizren’deki temasları çerçevesinde Çavuşoğlu, Kosova’da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücünde görevli Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nı ziyaret etti.

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