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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
24.04.2018 - 20:46, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu'ndan sert sözler: Başbakanınız konuşmayı bıraksın

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Çavuşoğlu'ndan sert sözler: Başbakanınız konuşmayı bıraksın

ABD’nin New York şehrindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’ndeki ‘Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi” konulu BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı’na katıldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas’a seçimlerle ilgili kamuoyunda rahatsızlık yaratacak açıklamalar yapmamaları  gerektiğini söylediğini belirtti. Çavuşoğlu ayrıca Avusturya Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ve "Vatandaşlarımız üzerinde olumsuz etki yapacak açıklamalardan siz kaçının ki biz de buna cevap vermek zorunda kalmayalım.  Esas başbakanınız konuşmayı bıraksın ki biz de cevap verme durumunda kalmayalım" dediğini kaydetti.

BEKLENTİMİZ POZİTİF AYRIMCILIK YAPMASI DEĞİL
New York’ta Almanya’nın yeni  Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile yaptığı ikili görüşme hakkında bilgiler veren Çavuşoğlu, Almanya gibi bir ülke ile her zaman dostane ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri güçlendirmek istediklerini, ama karşı tarafta da aynı anlayış içinde olması, Türkiye’ye saygı duyması gerektiğini  belirterek , ‘Bizim esasen Almanya ve Avrupa Birliği’nden beklentilerimiz pozitif ayrımcılık yapması değil.’ dedi.

Almanya ile aralarında karşılıklı atmaları gereken adımlar ve karşılıklı ziyaretler gibi kullanmamız gereken mekanizmalar bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti;

‘Bizde seçim olduğu için seçim sonrasına kalacak bu ziyaretler. Seçimlerle ilgili kamuoyunda rahatsızlık yaratacak açıklamalar yapılmaması gerektiğini söyledik.  Eğer bir düşünceleri varsa esasen, hep diyoruz ya bir birbirimiz hakkında konuşacağımıza birbirimizle konuşalım. Biz bunları her zaman konuşmaya varız. Ama, Avrupa da ve Almanya’da vatandaşlarımız demokratik haklarını bu seçimde de kullanacaklar. Onları rahatız eden açıklamalardan  ve faaliyetlerden de herkesin açık durması gerekiyor. Bunları da kendisi ile görüştük. Tabi ki hukuki, konsolosluk, güvenlikle ilgili PKK ve FETÖ gibi konuları da değerlendirdik. ‘ şeklinde konuştu.

BAŞBAKANINIZ KONUŞMAYI BIRAKSIN!
Avrupa’da yapacakları seçim kampanyası ile ilgili şu ana kadar diğer mevkidaşlarıyla konuşmadığını belirten Çavuşoğlu, sadece Avusturya bakanı ile görüştüğünü ve kendisine "Durup dururken Türkiye’den Avusturya ya da bir başka ülkeye açıklama olmaz. Çünkü bizim hiç kimseyle bir derdimiz yok. Ama Avusturya ya da bir başka ülkeden açıklamalar geldiği zaman biz ona cevap veririz.  Yani siyasetçi olarak biz vermek zorundayız. Çünkü vatandaşımızın hissiyatını bizim karşılamamız lazım, ve yansıtmamız lazım, dolayısıyla vatandaşlarımız üzerinde olumsuz etki yapacak açıklamalardan siz kaçının ki biz de buna cevap vermek zorunda kalmayalım.  Esas başbakanınız konuşmayı bıraksın ki biz de cevap verme durumunda kalmayalım" dediğini kaydetti.

New York’taki temasları sırasında Belçika Dışişleri bakanıyla yaptığı görüşmesinde oradaki vatandaşlarımız için sandık açılacağını ve onların da destek vermelerini rica ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa’da seçim kampanyası yapmak istediği ve bu aşamada hangi ülke bu konuda daha yakın? şeklindeki soruya ise;

‘Hangi ülke bize daha yakın, bu konuda bir şey söyleyemem. Avrupa’da hangi ülkede seçim kampanyası yapılacağı konusunda kararı partimiz  verecek. Parti organları istişareleri sonucunda buna karar verir. Bize Cumhurbaşkanımızdan henüz bu konuda bir talep gelmedi.’ karşılığını verdi.

POMPEO’YU TEBRİK EDİYORUM
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanlığı görevine atanan

Mike Pompeo’yu tebrik eden Çavuşoğlu, ‘Komiteden başarıyla geçti. Senatoda ya da kongrede bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Umarım en kısa zamanda görevine başlar. Daha şimdiden ofislerimiz ikimiz arasındaki toplantıların tarih çalışmasına başladılar. ABD’lilerin de bizimle görüşmek istediğini biliyoruz. Uygulama safhasına geçelim, topu taça atmayalım. Sorunları halledelim, hem kimsenin tereddüdü olmasın çok ciddi sorunlar var. PKK, YPG’ya verilen destekten tutun da diğer konsolosluk konuları, ama şimdi özellikle Suriye konusundaki yol haritamızın onaylanıp uygulamaya geçmesi gerekiyor. En kısa zamanda görevine başlar ve umarım biz de bu görüşmeyi gerçekleştiririz.’ dedi.

ALMAN BAKAN MAAS; ‘ALMANYA'DA SEÇİM KAMPANYASI YÜRÜTÜLMEYECEK’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarlamıştı.

New York’a gitmeden önce Kanada'nın Toronto kentinde G7 dışişleri bakanları toplantısına katılan Bakan Maas, "Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek" şeklinde konuşmuştu. Maas, "Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli" diye eklemişti.

 

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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