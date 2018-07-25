Çavuşoğlu'ndan Rumlara doğalgaz uyarısı
YENİ dönemin ilk yurtdışı gezisini KKTC’ye gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretinin BM’nin nabız yoklama turlarına denk geldiğini belirterek, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün nedeninin Rumların Ada’nın tek sahibi gibi davranması olduğunu söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile iki kez görüşen ve KKTC parlamentosunda temsil edilen siyasi parti liderleriyle de bir araya gelen Çavuşoğlu, Akıncı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kıbrıs sorununda gelinen aşamayı anlattı.
TÜRK HALKININ HAKKINI YEDİRMEYİZ
Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
“BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen yıl İsviçre’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansından sonra tarafların ve garantör ülkelerin ne düşündüğünü öğrenmeye çalışıyor. Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının nedeni çok nettir. Kıbrıs Rum tarafı, Türk tarafını azınlık olarak görmeye devam ediyor, hiçbir şeyi paylaşmak istemiyor. Rum tarafının Kıbrıs etrafında hidrokarbon sondaj ve araştırmasında da bu tavrını net bir şekilde görüyoruz. Kıbrıs Türk halkının hidrokarbon konusundaki hakkını kimseye yedirmeyiz.”
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