Çavuşoğlu’ndan Macron’a sert yanıt
AVRUPA Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’na hitap ederek parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’yi doğrudan hedef almasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’nin (AK) 70’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri için gittiği Strasbourg’da, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’ye dil uzatması haddini aşmak olmuştur. Macron’un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum” dedi.
Türkiye’de hukuk devletinin gerilediğine yönelik vurgularda bulunan Macron’un popülizme kapılarak gerçek dışı iddialarda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, açıklamaları ‘lüzumsuz ve gereksiz suçlamalar’ olarak niteledi. Son dönemde bu ülkede insan hakları alanında yaşanan gelişmelere atıfta bulunan Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili konularda eleştiri yapabilecek en son ülkenin Fransa olduğunu söyledi.
Macron’un, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni’nin, Yunan adalarında yaşanan mülteciler odaklı sorunlarda tüm sorumluluğu Ankara’ya atan sorusunu yanıtlarken Ege Denizi’ndeki durumun Türkiye’nin baskı unsuru olarak kullanabileceği bir ortam yarattığını söylemesi de Çavuşoğlu’nun tepkisine neden oldu.
‘FRANSA KAÇ GÖÇMEN ALDI?’
Macron’un göç konusunda Türkiye’yi eleştirmesinin büyük bir talihsizlik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’yle (AB) göç konusunda yapılan anlaşmayı eksiksiz uyguladıklarını belirterek şunları söyledi: “Eleştirilmesi gereken varsa, AB ve AB’nin lideri gibi geçinmeye çalışan Fransa gibi ülkelerdir. Macron kaç tane göçmeni Fransa’ya almıştır? O göçmenler yerine Suriye’deki YPG/PKK’lıları Elysee Sarayı’nda sık sık ağırlıyor.” Çavuşoğlu, Fransa ve AB’nin, Türkiye’ye bir söz söylemeden önce dürüst olup sözlerini tutması gerektiğini kaydetti.
AVRUPA KONSEYİ’NE SİTEM
Çavuşoğlu, AK Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ve AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier ile ayrı ayrı görüştü. Temaslarında, zaman zaman AK çatısı altında terör örgütlerine üye isimlerin bazı etkinliklere katılmasına izin verilmesini eleştiren Çavuşoğlu, bu tür adımların Türkiye’nin AK’ye yönelik güvenini azalttığı uyarısında bulundu.
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