Çavuşoğlu’ndan Macron’a sert yanıt

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇavuşoğlu’ndan Macron’a sert yanıt
GeriDünya Çavuşoğlu’ndan Macron’a sert yanıt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
02.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu’ndan Macron’a sert yanıt

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Çavuşoğlu’ndan Macron’a sert yanıt

AVRUPA Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu’na hitap ederek parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’yi doğrudan hedef almasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’nin (AK) 70’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri için gittiği Strasbourg’da, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’ye dil uzatması haddini aşmak olmuştur. Macron’un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum” dedi.

Türkiye’de hukuk devletinin gerilediğine yönelik vurgularda bulunan Macron’un popülizme kapılarak gerçek dışı iddialarda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, açıklamaları ‘lüzumsuz ve gereksiz suçlamalar’ olarak niteledi. Son dönemde bu ülkede insan hakları alanında yaşanan gelişmelere atıfta bulunan Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili konularda eleştiri yapabilecek en son ülkenin Fransa olduğunu söyledi.

Macron’un, eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni’nin, Yunan adalarında yaşanan mülteciler odaklı sorunlarda tüm sorumluluğu Ankara’ya atan sorusunu yanıtlarken Ege Denizi’ndeki durumun Türkiye’nin baskı unsuru olarak kullanabileceği bir ortam yarattığını söylemesi de Çavuşoğlu’nun tepkisine neden oldu.

Çavuşoğlu’ndan Macron’a sert yanıt

‘FRANSA KAÇ GÖÇMEN ALDI?’

Macron’un göç konusunda Türkiye’yi eleştirmesinin büyük bir talihsizlik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’yle (AB) göç konusunda yapılan anlaşmayı eksiksiz uyguladıklarını belirterek şunları söyledi: “Eleştirilmesi gereken varsa, AB ve AB’nin lideri gibi geçinmeye çalışan Fransa gibi ülkelerdir. Macron kaç tane göçmeni Fransa’ya almıştır? O göçmenler yerine Suriye’deki YPG/PKK’lıları Elysee Sarayı’nda sık sık ağırlıyor.” Çavuşoğlu, Fransa ve AB’nin, Türkiye’ye bir söz söylemeden önce dürüst olup sözlerini tutması gerektiğini kaydetti.

AVRUPA KONSEYİ’NE SİTEM

Çavuşoğlu, AK Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ve AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier ile ayrı ayrı görüştü. Temaslarında, zaman zaman AK çatısı altında terör örgütlerine üye isimlerin bazı etkinliklere katılmasına izin verilmesini eleştiren Çavuşoğlu, bu tür adımların Türkiye’nin AK’ye yönelik güvenini azalttığı uyarısında bulundu.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Hong Kong'da Çin'in yıl dönümünde arbede
Yangına gelen itfaiyeciler 8 yıl sonra buldu
İran'da "ABD adına çalışan casusa" idam cezası
Trump’ın başı dertte... Avustralya'ya baskı yapmış