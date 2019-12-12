Çavuşoğlu’ndan kıta sahanlığı uyarısı: Girerlerse engelleriz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasının uluslararası hukuka uygun olduğunun altını çizerek, “Kıta sahanlığımızın içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz. Olursa engelleriz” dedi.

ELBETTE HAKKIMIZ VAR

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yalnız bırakılmak istendiğini söyleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ile yapılan anlaşmayla Türkiye’nin kıta sahanlığının batı sınırlarının belirlendiğini belirterek “Libya eğer bizimle işbirliği yapmak isterse, onların şu anda belirlediği kıta sahanlığı içinde de ortak çalışmalar yapabiliriz. Sismik araştırma, sondaj çalışmaları yapabiliriz” dedi.

“Eğer bizden izinsiz herhangi bir araştırma için girmeye çalışan olursa, o zaman askeri tedbirler dahil olmak üzere, engellemek kararlılığında mıyız” sorusuna Çavuşoğlu, “Elbette. Sondaj ya da sismik araştırmadan bahsediyoruz. Engelleme hakkımız var” yanıtını verdi.

MUHARİP GÜCÜ KAPSAMIYOR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile basın toplantısında ise soru üzerine Libya ile güvenlik ve işbirliği anlaşmasının muharip güç göndermeyi kapsamadığını söyledi. Çavuşoğlu, Libya’dan asker konusunda talep gelirse buna yönelik tezkerenin TBMM’den geçmesi gerektiğini hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, “Eğitim, öğretim, teknik bilgi ve tecrübe paylaşımıyla ilgili bir mutabakat zaptıdır. Bunun dışında bir şey kapsamıyor. Geçmişte bizim buna benzer anlaşmalarımız vardı. Güncellenmiş bir hali yeniden imzalanmıştır ve onaylanıyor. Şu anda Libya’ya bir talep gelmediği için muharip bir güç gönderme yoktur. Bu anlaşmanın içinde de yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız talep gelirse değerlendirebileceğimizi de daha önce açıklamıştır” dedi. Libya mutabakatının yürürlük kararnamesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından BM’ye tescil ettirileceğini belirten Bakan, “Hem anlaşmayla ilgili birlikte bilgi veriyoruz hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM’ye tescil ettiriyoruz. Biz Akdeniz’de kıta sahanlığımızı BM’ye tescil ettiriyoruz. Sondaj faaliyetlerimizin bir kısmını kıta sahanlığımız içinde yürütüyoruz ki bu konuları kimseyle müzakere etmiyoruz” dedi.

TÜRKİYE HAPSEDİLEMEZ

Çavuşoğlu, Türkiye’nin kalıcı diplomatik çözüm istediğini, Yunanistan’ın tek taraflı adımlarını kabul etmeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Meis Adası’nın hemen karşısındaki Antalya ve Kaş’ın ya da Ege’deki küçük adaların Türkiye’yi o bölgeye hapsetmesine müsaade etmeyeceğimizi tarihten bu yana ortaya koyuyoruz. Yunanistan, anlaşmaya varsa biz buna hazırız. Gerginlikten yana değiliz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızdan yanayız.” m Sevil ERKUŞ/ANKARA

Yaptırım olursa İncirlik Kürecik gündeme gelir

A Haber’de yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD Kongresi’nden yaptırım kararı çıkarsa, Türkiye’nin adımları ne olabilir? İncirlik’in statüsü gündeme gelebilir mi” şeklindeki soru üzerine şöyle karşılık verdi: “İncirlik de gelir Kürecik de gelir, her şey gelir. Kötü senaryoyu varsayımlar üzerine konuşmak istemiyoruz. Tüm alternatifler değerlendirilir.”

F-35’LER: “F35’lerin alternatifinin yine Rus pazarı olup olmayacağı” yönündeki soruya ise Çavuşoğlu, “Rus pazarı olabilir, diğer alternatifler olabilir” cevabını verdi.

YPG: Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’de terör örgütü YPG ile işbirliğinin devam ettiğini, ABD askerlerinin petrol kuyuları etrafında bulunduğunu belirterek, “Petrole sahip çıktıklarını söylüyorlar. Belki de orada Suriye halkına ait olan petrol kaynaklarından elde edilecek hukuk dışı gelirle finanse edecekler” diye konuştu. Çavuşoğlu, “ABD’nin YPG’ye öyle veya böyle verdiği her yardım, esasen bir suçtur. Bu terörizmin finansmanına girer. O nedenle ABD, YPG’nin PKK’nın Suriye kolu olduğunu kabul etmesine rağmen belgelerde yer almasına karşı çıkıyor” dedi.