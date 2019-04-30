Çavuşoğlu’ndan Erbil’de görüşme maratonu
IRAK’ın başkenti Bağdat ve Basra’da gerçekleştirdiği temasların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki akşam Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentine geçti.
Çavuşoğlu, dün Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı’nda Türkmen siyasi yetkililerle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile birer görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Ankara ile Erbil arasındaki siyasi ve ticari ilişkiler, Irak’ın durumu ve güvenlik konuları ele alındı.
2017’de IKBY, bağımsızlık referandumu düzenlemişti. Türkiye, referanduma karşı çıkmıştı. Bu ziyaret kriz sonrasında Erbil’e en üst düzeyde ilk ziyaret olarak dikkat çekiyor.
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