Çavuşoğlu’ndan Atina’ya diyalog çağrısı

BAKAN Çavuşoğlu, Yunan To Vima gazetesine verdiği demeçte “Yunanistan’ı uyarıyorum. Sorunların çözümünde en büyük engeli, AB’nin körü körüne verdiği desteğe dayanıp, Türkiye ile diyalogtan kaçınması teşkil eder” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi konusunda, Kıbrıs Rum Kesimi hariç tüm ülkelerle diyaloğa hazır olduğunu vurguladı. To Vima, manşetten yayınladığı röportajda Türkiye’nin Lahey Adalet Divanı için açık kapı bıraktığını iddia ederken Çavuşoğlu’nun sözleri özetle şöyle:

HUKUKA UYGUN

“(Libya ile) Mutabakat muhtırası uluslararası hukuka tamamen uygundur. Bölgemizde her bir tarafın kendi hukuki yorumunu yaptığı karmaşık sorunlar var. Türkiye her zaman bu sorunların çözümü için diyalog çağrıları yaptı. Çağrılarımızı bugüne kadar sadece Libya duydu. Akdeniz’de kıyıları olan ülkelerin çoğu, çağrılarımızı duymazlıktan gelip tek taraflı eylemleri tercih etti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, uluslararası anlaşmalar imzalayabilecek yegane yasal otoridedir. Geçen yıl ve bu yıl, İtalya, ABD ve Avrupa Birliği ile muhtıralar imzaladılar. Libya’nın siyaset sahnesinde herhangi bir degişiklik yaşansa bile, bu Türkiye’nin tutumunu etkilemez. Hidrokarbonlardan yararlanılması için ruhsat verme ihtimalini inceleyebiliriz”.

‘UMARIZ MİÇOTAKİS OLUMLU YANIT VERİR’



“Londra’da yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, anlaşmazlıkların Lahey Adalet Divanı’na götürülmesi açık açık konuşulmadı. Çünkü, bu daha sonraki aşamalarla ilgili bir konu. Türkiye, bu mahkemenin otomatikman yargı yetkisinin bulunduğunu tanımıyor. Yunanistan ise Lahey’in, deniz sınırlarının belirlenmesinde yargı yetkisine çekince koymuştur. Biz, her iki tarafın da kabul edebileceği tüm seçeneklere açığız. Ancak, öncelikle diyalog olmalı. Başbakan Miçotakis’e, doğu Akdeniz konularını görüşmeye hazır olduğumuzu açık bir şekilde ilettik. Umarız, olumlu cevap verirler.”