Çavuşoğlu’ndan ABD’ye: ‘O para geri dönüş için harcanmalı’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın terör örgütü YPG/PKK’nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatına ilişkin, “Sürgüne, zorla göçe gönderilen çok insan var. Bu insanların geri dönmesine harcanması lazım. Şu an da DEAŞ’tan temizlenen bölgelerde insanların daha iyi şartlarda yaşaması için bu paraların harcanması lazım. İşte o zaman Suriye’deki bu şehirleri istikrara kavuştururuz” dedi.
Diyarbakır’da konuşan Çavuşoğlu, Trump’ın aldığı kararın yerinde, hatta geç kalınmış bir karar olduğunu vurguladı. Silah yardımı, maddi yardımın teröristlere değil Suriye’deki halklara verilmesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, bugün Suriye’de yerinden edilmiş 500 binden fazla Suriyeli Kürt’ün bulunduğuna işaret etti. Fransa’nın Suriye’ye asker göndereceği iddialarına yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, Fransa’nın bu söylemi yalanladığını, sonra iki üç defa düzeltme yaptığını belirtti.
TEL RIFAT’TAKİ DURUM
Afrin’in doğusundaki Tel Rıfat kentiyle ilgili bir soruya da Bakan Çavuşoğlu, henüz Tel Rıfat’ın alınmadığını aktardı. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Oradaki vatandaşlardan, Suriye vatandaşlarından, oradaki kardeşlerimizden de feryat yükseliyor. Yani YPG/PKK’dan onlar da kurtulmak istiyor. Esasen tüm Suriye zaten DEAŞ olsun El Nusra olsun YPG/PKK tüm terör örgütlerinden temizlenmeden Suriye’ye huzur, istikrar ve güven gelmez. Dolayısıyla tüm şehirleri bu teröristlerden ve hepsinden ayrım yapmaksızın kurtarmak gerekiyor.”
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