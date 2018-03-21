Çavuşoğlu’dan OHAL mesajı
FRANSIZ Le Monde gazetesinde “Türkiye: Avrupa’nın güvenliği için vazgeçilmez müttefik’ başlıklı bir makalesi yayımlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB başta olmak üzere sıkça gündeme getirilen olağanüstü hal konusunda dikkat çekici bir mesaj verdi. Çavuşoğlu, Fransa’daki olağanüstü halin kaldırılmasının da 719 gün aldığını hatırlatarak, “FETÖ ile mücadele alanında kaydedilen ilerlemeler sayesinde olağanüstü halin pek yakında kaldırılması mümkün olacaktır” dedi.
‘Avrupalıların güvenlikleri açısından sırtlarını dayadıkları’ Türkiye’nin doğru anlaşılmadığına, eylemlerinin doğru aktarılmadığına ve takdir edilmediğine dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin önceliğinin, Avrupa ve NATO’nun da Ortadoğu ile sınırını oluşturan Suriye ile ortak sınırında olabilecek her tür terör varlığının ortadan kaldırılması olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, “PKK/PYD/YPG ve kader ortağı DEAŞ’a karşı Afrin’de yürütülmekte olan Zeytin Dalı harekâtı bu hedefe ulaşılana kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, kimsenin bireysel haklara Türkiye’de başka bir Avrupa ülkesinden daha az saygı gösterildiğini iddia edemeyeceğini vurguladı.
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