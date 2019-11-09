Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias Cenevre’de bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, “Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi” çerçevesinde gittiği Cenevre’de Dendias ile de görüştü. İki bakanın ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) düzenlediği zirvenin ardından ikili temaslarda bulunan Çavuşoğlu, WEF Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab ile de görüştü. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile de bir araya gelen Çavuşoğlu aynı zamanda Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Zoran Pazin ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki akşam WEF’in düzenlediği resmi akşam yemeğine katılmıştı.
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