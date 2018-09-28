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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.09.2018 - 22:03, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu Washington Post'a yazdı: ABD teröristleri silahlandırmayı durdurmalı

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Çavuşoğlu Washington Post'a yazdı: ABD teröristleri silahlandırmayı durdurmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine yazdığı makalede, “Başkan (Donald) Trump'ın başarısız Ortadoğu politikasını değiştirme fırsatı var. ABD ve Avrupa makamlarınca terörist olarak belirlenmiş bir örgütün Suriye kolu olan YPG’ye yapılan silah yardımlarını durdurarak terör örgütüne darbe vurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin en saygın gazetelerinden Washington Post için "ABD, Suriye’deki teröristleri silahlandırmayı durdurmalı" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri için dünya liderlerinin bir araya geldiğini belirten Çavuşoğlu, makalesinde, "Başkan (Donald) Trump'ın başarısız Ortadoğu politikasını değiştirme fırsatı var, ABD ve Avrupa makamlarınca terörist olarak belirlenmiş bir örgütün Suriye kolu olan YPG’ye yapılan silah yardımlarını durdurarak, terör örgütüne darbe vurabilir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD istihbarat örgütlerinin YPG’yi terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak tanıdığına işaret ederek, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi’nin de YPG’nin çocukları savaşmak için silahlandırdığı yönünde raporlar yayınladığını aktardı.

Terör örgütü YPG’nin Suriye’nin içinde Türkiye sınırlarına yerleştiğini belirten Çavuşoğlu, Washington’un bu gruba geçtiğimiz yıllarda 5 bin tır ve 2 bin kargo uçağı dolusu silah nakliyatı yaptığını, başka bir NATO ülkesinin sınırlarında benzeri bir mevzilenmenin ciddi bir karşılığı olacağını ifade etti. Çavuşoğlu, “Ben Kürtlerin müttefikiyim.” ifadesini kullandığı makalesinde "Kürtlerin karşısında değil, terör örgütlerinin karşısında olduğunu" kaydetti.

'ŞİMDİ BİR TARAF SEÇME ZAMANI'
Türkiye’nin, YPG’yi silahlandırmaması yönünde ABD'ye yaptığı çağrının haklı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Şimdi bir taraf seçme zamanı.” değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin YPG’ye verdiği silahların Türk halkına karşı kullanılmayacağı yönünde garanti verdiğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, makalesinde, şu görüşlerini paylaştı: "Fakat Suriye savaşın ortasında. Gerçekçi olmak gerekirse Washington’daki karar vericiler bu sözü verebilecek bir pozisyonda durmuyor. YPG’yi silahlandırmak Türkiye’yi ve on yıllardır acımasız radikal terör örgütlerinin şiddet ve korkusuyla yüzleşen halkını doğrudan tehlikeye atıyor. Ve şimdi NATO müttefikinin yardımıyla PKK tepeden tırnağa silahlandırılmış oluyor."

Çavuşoğlu, makalesinde Türk güvenlik güçlerinin her gün terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye üzerinden Batı ülkelerine sızmaması için çaba gösterdiğine vurgu yaparak, DEAŞ’ın Türkiye’nin mücadelesinden vazgeçmeyeceğini bildiği için Türkiye’de saldırılar düzenlemeye çalıştığını ifade etti.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (28.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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