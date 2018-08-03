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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Son dakika... Kritik görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş sözler
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Dünya
03.08.2018 - 07:56, Son Güncelleme:

Son dakika... Kritik görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş sözler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında saat 07.30'da Singapur'da başlayan ikili görüşme sona erdi. Görüşme sonrasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim' dedi. Pompeo ise görüşme sonrasında, 'yaptırımlar Rahip Brunson’un ülkeye dönüşü konusunda ne kadar ciddi olduğumuzun bir göstergesi' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun görüşmesi TSİ 07.30'da başladı. Kritik görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

ÇAVUŞOĞLU: TEHDİT DİLİYLE VE YAPTIRIMLARLA HİÇBİR SONUCA VARILAMAYACAĞINI DA BAŞINDAN BERİ SÖYLEDİK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamayı yaptı:

Biraz önce Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdim. Önce şunu söylemek isterim, ülkeler arasında sorunlar olabilir, görüş ayrılığı da olabilir. Fakat biz Türkiye olarak her zaman diplomasiyle diyalogla mutabakatla çözmeyi arzu ettik. Yaklaşımımız da her zaman böyle oldu. Tehdit diliyle ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik, bugün yine tekrarladık. Bunun da iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz.

Görüşmede, var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin hepsinin çözülmesi beklenemez.

Bu sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, Münbiç’teki yol haritası, PKK’ya yönelik çalışma grubumuz var. Diğer alanlarda da hangi alanları atabiliriz bunu da değerlendirdik. Sorunları çözme odaklı bir görüşme oldu.

POMPEO: CİDDİ OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Pompeo ve Çavuşoğlu'nun iki ülke arasındaki sorunları çözmeye yönelik çalışmaya devam etme konusunda anlaştığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise "Türkiye'ye yönelik yaptırımlar ABD'li rahibin iadesi konusunda çok ciddi olduğumuzun göstergesi" dedi.

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulunmuştu.

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

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