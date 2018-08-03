Son dakika... Kritik görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş sözler

Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun görüşmesi TSİ 07.30'da başladı. Kritik görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

ÇAVUŞOĞLU: TEHDİT DİLİYLE VE YAPTIRIMLARLA HİÇBİR SONUCA VARILAMAYACAĞINI DA BAŞINDAN BERİ SÖYLEDİK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamayı yaptı:

Biraz önce Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdim. Önce şunu söylemek isterim, ülkeler arasında sorunlar olabilir, görüş ayrılığı da olabilir. Fakat biz Türkiye olarak her zaman diplomasiyle diyalogla mutabakatla çözmeyi arzu ettik. Yaklaşımımız da her zaman böyle oldu. Tehdit diliyle ve yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını da başından beri söyledik, bugün yine tekrarladık. Bunun da iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz.

Görüşmede, var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin hepsinin çözülmesi beklenemez.

Bu sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, Münbiç’teki yol haritası, PKK’ya yönelik çalışma grubumuz var. Diğer alanlarda da hangi alanları atabiliriz bunu da değerlendirdik. Sorunları çözme odaklı bir görüşme oldu.

POMPEO: CİDDİ OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Pompeo ve Çavuşoğlu'nun iki ülke arasındaki sorunları çözmeye yönelik çalışmaya devam etme konusunda anlaştığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise "Türkiye'ye yönelik yaptırımlar ABD'li rahibin iadesi konusunda çok ciddi olduğumuzun göstergesi" dedi.



Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarelerde bulunmuştu.



Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.