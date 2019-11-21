Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar
GeriDünya Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
21.11.2019 - 07:12, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çavuşoğlu: Teröristler AP'de adeta cirit atıyorlar

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, toplantının 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak NATO Liderler Toplantısı'na hazırlık mahiyetinde olduğunu belirterek, "(Toplantıda) Hemen hemen tüm konuşmacılar (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un yaptığı açıklama, yani 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti.' sözüne karşı NATO'nun halen canlı olduğunu ve bölgenin ve müttefiklerin güvenliği için en önemli teşkilat olduğunu, bundan sonra da önemini devam ettireceğini vurguladı." diye konuştu.

Toplantıda bütçe ve diğer öncelikli konuların da gündeme geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Biz de yaptığımız konuşmada özellikle NATO içinde dayanışmanın önemine vurgu yaptık ve terörle mücadelenin önemini, terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan mücadelenin önemini vurguladık. Bu vesileyle de Barış Pınarı Harekatı'mızın önemini bir kere daha anlattık ki bu esasen sadece bizim için değil, NATO ittifakı için de önemli bir harekattı. Bundan sonraki süreçte atılması gereken adımları da değerlendirmiş bulunduk. Çalışma yemeğinde de bazı bölgesel konuları ve yeni ortaya çıkan tehditleri de gayriresmi bir ortamda ele alacağız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de bu sabah AP Başkanı David Sassoli ile bir görüşme yaptığını anımsatarak, "Planladığımız saatten daha uzun süren bir görüşme oldu çünkü birçok konuyu ele aldık. Yeni Karma Parlamento Komisyonu (KPK) kuruldu, ayrıca yeni raportör var. Bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği (AB) ve AP ile ilişkilerimizdeki önemli konuları ele aldık. Bölgesel konuları ele aldık." şeklinde konuştu.

Sassoli ile Suriye, göç, terörle mücadele gibi konuları ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "PKK'lılar ve diğer teröristler, FETÖ dahil, AP'de adeta cirit atıyorlar. Bu konudaki düşüncelerimizi de kendileriyle paylaştık. Mültecilerin geri dönmesi, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularını da bugünkü yaptığımız görüşmede uzun uzun ele alma fırsatı bulduk. Atılan tweetlerden de sizler de görüş ayrılığı ya da orada konuşulan ve konuşulmayanları da takip etmişsinizdir." ifadelerini kullandı.

NATO'daki ikili temaslarına da değinen Çavuşoğlu, bugün, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile görüştüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, Bosna Hersek, Türkiye, Hırvatistan Üçlü Zirvesi'nin gerçekleştirilmesinin planlandığını, 11 Aralık'ta Hırvat mevkidaşını Ankara'da ağırlayacağını kaydetti.

"SORUNLARIN KONTROL DIŞINA ÇIKMAMASI HER ZAMAN ÖNEMLİDİR"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesinde hangi konuların ele alındığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında bazı konularda görüş ayrılığının devam ettiğini ancak diplomasi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinde gündeme gelen konuları gözden geçirdiklerini, sözde Ermeni soykırım tasarısının Senato’da akim kalmasından dolayı duyulan memnuniyeti ilettiğini bildirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi belki ziyarette her şeyi çözmedik ama sorunların kontrol dışına çıkmaması da her zaman önemlidir." diyen Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında görüş ayrılığı bulunan konulardan birinin S-400 hava savunma sistemlerinin olduğunu anımsattı.

S-400 konusunda Türkiye’nin tutumunun ABD’li muhataplarına çok açık bir şekilde iletildiğini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda önümüzdeki cuma Ankara’da bir toplantı gerçekleşecek ve önümüzdeki süreçte bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Biz daha önce 'S-400 konusunda ortak çalışma yapalım.' dedik. Çünkü burada ABD’nin iddiaları ile bizim tespitlerimiz arasında fark var. O teklifimizi bir kere daha yineledik."

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’deki ihlallerini de Pompeo ile görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, bu çerçevede Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatın önemli olduğunu belirterek, ancak mutabakatın gereğinin yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, görüşmede mevkidaşına terör örgütünün kara propagandasına karşı doğru bilgileri de Türkiye’den alması gerektiğini söylediğini vurguladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle