Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile bir arada
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan eden Pakistan'a, kardeşlik bağlarımızı teyit eden bu isabetli karar için teşekkür ediyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.
Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile Dışişleri Resmi Konutu'nda baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Pakistan-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan eden Pakistan'a, kardeşlik bağlarımızı teyit eden bu isabetli karar için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
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