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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.08.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu, Norveç'te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

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Çavuşoğlu, Norveç'te saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Ağustos'ta saldırıya uğrayan Norveç'in Barum kentinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ni ziyaret etti.

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  • Çavuşoğlu, Norveçte saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti
  • Çavuşoğlu, Norveçte saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti
  • Çavuşoğlu, Norveçte saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti
  • Çavuşoğlu, Norveçte saldırıya uğrayan camiyi ziyaret etti
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Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide'nin davetine icabetle ülkede bulunduğu sırada, El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne gitti.

Ziyaret sırasında Çavuşoğlu'na, Pakistan'ın Oslo Büyükelçisi Zaheer Pervaiz Khan ile Norveçli yetkililer eşlik etti.

El-Nur İslam Merkezi Camisi'nde 10 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısının izlerini inceleyen Çavuşoğlu, yetkililerden konuya ilişkin bilgi aldı.

Çavuşoğlu, ziyaretin ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Oslo'da saldırıya uğrayan Nur camiini ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İslam düşmanlığına karşı sağduyulu mesajlar veren Norveç makamlarına teşekkür ediyoruz. İslam karşıtlığını ancak hep birlikte yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

SALDIRGANI 65 YAŞINDAKİ REFİK VE 70 YAŞINDAKİ JAVE ENGELLEMİŞTİ

Barum kentindeki El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne 10 Ağustos'ta saldıran Philip Manshaus'u 65 yaşındaki Muhammed Refik ve 70 yaşındaki Muhammed Ikbal Jave engellemişti.

Yerel basında, 21 yaşındaki saldırganın kapı kodu nedeniyle camiye giremediğini ve arka kapısından ateş ederek girmeye çalıştığı yer almıştı.

Saldırı sırasında Refik saldırgana sarılarak engel olmaya çalışırken Jave de ona yardım etmişti.

Manshaus'un, kendisine yöneltilen cinayet ve terör saldırısı düzenleme suçlamalarını kabul ettiği ve saldırıdan yaklaşık 2 saat önce de üvey kız kardeşini öldürdüğü bildirilmişti.

NORVEÇ BAŞBAKANI SALDIRIYI KINAMIŞTI

Olayın ardından Norveç Başbakanı Erna Solberg Twitter'da paylaştığı mesaj ile saldırıyı kınarken, nefret ve İslam karşıtı tutumlarla mücadele edilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da paylaştığı Twitter mesajı ile Solberg'e, Norveç'teki camiye yönelik terör saldırısının ardından dünyada yükselen ırkçı ve İslam karşıtı akımlara karşı verdiği samimi ve cesur mesajlar için teşekkür etmişti.

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