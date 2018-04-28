Çavuşoğlu Lavrov görüşmesi başladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yapacakları görüşme başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşmek üzere Moskovaya geldi. Çavuşoğlu, ilk görüşmesini Zarif ile sonra Lavrov ile yaptı.
Daha sonra Lavrov ve Zarif ile Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı yapacak ve Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek.
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