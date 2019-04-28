Çavuşoğlu Irak yolcusu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Irak’a kritik bir ziyaret yapacak. Çavuşoğlu, en son geçen yıl 11 Ekim’de Irak’ı ziyaret etmişti. Bakan Çavuşoğlu’nun bugünkü önemli ziyaretinde tek durağı başkent Bağdat olmayacak. Çavuşoğlu, Irak’ta Şii nüfusun ağırlıklı olduğu Basra ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezinin bulunduğu Erbil’i de ziyaret edecek. İki gün sürecek bu ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi tarafından kabul edilecek olan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Muhammed el Hakim, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve yardımcısının yanı sıra IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı ile de bir araya gelecek. Çavuşoğlu, Bağdat ve Erbil’de Irak’taki Türkmen toplumunun temsilcileriyle de buluşup, Türkiye’nin Türkmen toplumuna tam desteğini bir kez daha vurgulayacak.

SİNCAR BÖLGESİ

Çavuşoğlu’nun ziyaretinde en önemli başlığı, Türkiye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğünü tehdit eden Irak’ın kuzeyinden ve Sincar bölgesinden kaynaklanan PKK terörü oluşturacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK’lı teröristlerin mevsim değişikliğini fırsat bilerek Kuzey Irak’tan, Türkiye’ye sızmaları önlemek için son günlerde hemen her gün bölgeye hava harekâtı düzenliyor. Özel Kuvvetler ve Komandolar da karada terörün kaynağında mücadele ederek, Kuzey Irak’ta geçici üsler kuruyor.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Sincar bölgesindeki terör unsurları da TSK ve diğer güvenlik birimlerinin hedefinde. Son olarak MİT’in yaptığı operasyonla bu bölgede dört PKK’lı yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Irak, Türkiye’nin kendi güvenliği için yaptığı bu operasyonlara “ülke egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle” tepki veriyor. Çavuşoğlu ise bu operasyonların Irak’ın egemenliğine değil, Türkiye’yi tehdit eden PKK terörüne karşı olduğunu belirtip, Irak’la terörle mücadelede yoğun istihbarat paylaşımı ve daha etkin mücadele isteyecek.◊ Uğur

İKİLİ İLİŞKİLER VE EKONOMİ



Ziyaretin bir diğer önemli konusu ikili ilişkiler ve ekonomi olacak. Ankara şu aralar 11 milyar dolar civarında olan ticaret hacminin daha da artırılmasından yana. ABD’nin İran’a yönelik ambargosunda Türkiye’yi de muafiyet listesinden çıkarma kararı almasıyla, Türkiye’nin Irak’tan daha fazla petrol ve petrol yağı kalıntıları almasının da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ankara ayrıca Musul, Telafer, Kerkük ve Bağdat ile kara yolu üzerinden direkt bağlantının sağlanması için Habur’un yaklaşık 15 kilometre batısında Ovaköy olarak adlandırılan yeni bir sınır kapısının açılmasını da istiyor. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele sırasında büyük yıkıma uğrayan Musul ve Telafer gibi bölgelerde Türk müteahhitlik firmalarının iş alması da Çavuşoğlu’nun çantasında bulunan dosyalar arasında.