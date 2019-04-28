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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
ERGAN / ANKARA
28.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu Irak yolcusu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Çavuşoğlu Irak yolcusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün 6.5 ay aradan sonra komşu Irak’a gidecek. İki gün sürecek kritik ziyarette terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki faaliyetleri ve Irak ile olan ekonomik ilişkiler gündemin üst sıralarında yer alacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Irak’a kritik bir ziyaret yapacak. Çavuşoğlu, en son geçen yıl 11 Ekim’de Irak’ı ziyaret etmişti. Bakan Çavuşoğlu’nun bugünkü önemli ziyaretinde tek durağı başkent Bağdat olmayacak. Çavuşoğlu, Irak’ta Şii nüfusun ağırlıklı olduğu Basra ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezinin bulunduğu Erbil’i de ziyaret edecek. İki gün sürecek bu ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi tarafından kabul edilecek olan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Muhammed el Hakim, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve yardımcısının yanı sıra IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı ile de bir araya gelecek. Çavuşoğlu, Bağdat ve Erbil’de Irak’taki Türkmen toplumunun temsilcileriyle de buluşup, Türkiye’nin Türkmen toplumuna tam desteğini bir kez daha vurgulayacak.

SİNCAR BÖLGESİ

Çavuşoğlu’nun ziyaretinde en önemli başlığı, Türkiye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğünü tehdit eden Irak’ın kuzeyinden ve Sincar bölgesinden kaynaklanan PKK terörü oluşturacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK’lı teröristlerin mevsim değişikliğini fırsat bilerek Kuzey Irak’tan, Türkiye’ye sızmaları önlemek için son günlerde hemen her gün bölgeye hava harekâtı düzenliyor. Özel Kuvvetler ve Komandolar da karada terörün kaynağında mücadele ederek, Kuzey Irak’ta geçici üsler kuruyor.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Sincar bölgesindeki terör unsurları da TSK ve diğer güvenlik birimlerinin hedefinde. Son olarak MİT’in yaptığı operasyonla bu bölgede dört PKK’lı yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Irak, Türkiye’nin kendi güvenliği için yaptığı bu operasyonlara “ülke egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle” tepki veriyor. Çavuşoğlu ise bu operasyonların Irak’ın egemenliğine değil, Türkiye’yi tehdit eden PKK terörüne karşı olduğunu belirtip, Irak’la terörle mücadelede yoğun istihbarat paylaşımı ve daha etkin mücadele isteyecek.◊ Uğur 

İKİLİ İLİŞKİLER VE EKONOMİ

Ziyaretin bir diğer önemli konusu ikili ilişkiler ve ekonomi olacak. Ankara şu aralar 11 milyar dolar civarında olan ticaret hacminin daha da artırılmasından yana. ABD’nin İran’a yönelik ambargosunda Türkiye’yi de muafiyet listesinden çıkarma kararı almasıyla, Türkiye’nin Irak’tan daha fazla petrol ve petrol yağı kalıntıları almasının da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ankara ayrıca Musul, Telafer, Kerkük ve Bağdat ile kara yolu üzerinden direkt bağlantının sağlanması için Habur’un yaklaşık 15 kilometre batısında Ovaköy olarak adlandırılan yeni bir sınır kapısının açılmasını da istiyor. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele sırasında büyük yıkıma uğrayan Musul ve Telafer gibi bölgelerde Türk müteahhitlik firmalarının iş alması da Çavuşoğlu’nun çantasında bulunan dosyalar arasında.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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