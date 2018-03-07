Çavuşoğlu: “Gabriel, Türkiye’ye seyahat uyarısını gözden geçiriyor”

BERLİN Turizm Fuarı’nı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile dün yaptığı ikili görüşme hakkında bilgiler verdi. Bu konudaki bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, “Gabriel seyahat uyarısını gözden geçiriyor. İki ülke arasında güven sorunu olduğunu anladık. Güveni yeniden tesis etmek için çalışıyoruz” dedi.

Alman Dışişleri Bakanlığının geçen yılki Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının Türkiye gerçeğini yansıtmadığını belirten Çavuşoğlu, Alman turistlerin Antalya’da kendisine, Almanya’da Türkiye’ye gitmeyin çağrısı nedeniyle gelmediklerini anlattığını belirten Çavuşoğlu, bu tarz uyarıların kalkması gerektiğini vurguladı ve Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu fuarda aldığı izlenimi ve bu yıl iki ay içinde Türkiye’ye gelen turist sayısını çok sevindirici bulduğunu kaydetti.