Çavuşoğlu Davos’ta: 'S-400’ler NATO’ya tehdit oluşturmayacak'

NATO’da dayanışma eksikliği olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin F-35 uçakları ile S-400 sistemlerine sahip olmasına yönelik endişeleri değerlendirerek, bunun için bir çalışma grubu oluşturulması önerisinde bulunduklarını söyledi. Uzmanların bu iddiaları incelemesini teklif ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “S-400’lerin NATO sistemine entegre olmamasını sağlayacağız. NATO sistemine de NATO müttefiklerine de tehdit oluşturmayacak” dedi.

ASKER SAYISI ARTMAYACAK

Çavuşoğlu, Rus RIA ajansına yaptığı açıklamada ise ateşkese uyulduğu sürece, bu ülkedeki Türk askerlerinin sayısını artırmayacaklarını söyledi. Türkiye’nin doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına yönelik faaliyetleri nedeniyle AB’nin olası yaptırım adımlarını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye yaptırımlara uymayacak. AB, gerçekten dengeli ve tarafsız rol oynamalıdır” diye konuştu.

AB YARISINI BİLE ÖDEMEDİ

Alman Bild gazetesi de dün Çavuşoğlu ile yaptıkları röportajı yayımladı. AB ile Türkiye arasında imzalanan göç mutabakatında verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyleyen Çavuşoğlu, “AB, 2016’nın sonunda ilk 3 milyar Euro’yu, 2018’in sonunda ikinci 3 milyar Euro’yu ödeyecekti. 2020’ye geldik ancak tam olarak ilk 3 milyarı dahi almadık” dedi.