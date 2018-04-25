Çavuşoğlu Almanya’da Solingen anmasına gidecek
ALMANYA, 24 Haziran seçimleri öncesinde kampanyanın bu ülkeye taşınmaması için uyarı yaparken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun önceden planlandığı gibi 29 Mayıs’ta Almanya’ya gitmesi bekleniyor.
Çavuşoğlu Almanya’nın Solingen kentinde 25 yıl önce ırkçılar tarafından katledilen Türkler için düzenlenecek anma törenine katılacak. Çavuşoğlu’nun burada bir konuşma yapması bekleniyor.
29 Mayıs 1993 yılında Genç ailesinin evi Neonaziler tarafından kundaklanmış, saldırıda üçü çocuk beş kişi hayatını kaybetmişti.
Çavuşoğlu’nun anmaya katılacak olması Almanya’da kimi çevreler tarafından seçim kampanyası olarak değerlendirilirken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bunu reddetti.
Göreve geldikten sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile önceki gün ABD’de biraraya gelen Maas, “Solingen’de korkunç bir saldırının kurbanları anılacak. Seçim etkinliği yapılmayacak” dedi.
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