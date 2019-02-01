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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Çavuşoğlu AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Dünya
AA
01.02.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanımasına ilişkin Çavuşoğlu, "Bu şekilde dışardan müdahale sağlıklı değildir, çözüm getirmez. Sorunu daha da derinleştirir. Allah korusun, içerde bir iç savaşa bile ülke sürüklenebilir." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Çavuşoğlu, toplantı öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"AP'nin kararı doğru değil, çözüm getirmez"

AP'nin, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Guaido'yu tanımasıyla ilgili soruya Çavuşoğlu, "Bu şekilde dışardan müdahale sağlıklı değildir, doğru değildir, çözüm getirmez. Sorunu daha da derinleştirir. Allah korusun içerde bir iç savaşa bile ülke sürüklenebilir." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, bu ülkelerin taraf tutmak yerine Venezuela içinde diyaloğu ve Venezuela ile diyaloğu ön plana çıkarması gerektiğinin altını çizerek, Türkiye'nin bu tür kararları doğru bulmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Maduro seçimle geldi. Dolayısıyla Venezuela halkının bu iradesine de saygısızlık etmesin kimse." şeklinde konuştu.

Öte yandan Venezuela'da gerçekte bir sorun olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu sorunun diyalog ve iş birliği ile çözülebileceğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Kamplaşma yerine sorunu nasıl çözeceğimize odaklanırsak Venezuela'ya ve Venezuela halkına daha çok yardımcı oluruz ve o bölgedeki birçok sorunu ortadan kaldırmış oluruz." dedi.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi öngören özel amaçlı ticari mekanizma kurmasıyla ilgili Çavuşoğlu, "Daha fazla diyalog ve iş birliği ile bu sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Ticaretlerle ilgili bu yaptırımlar sadece İran değil, Avrupa ülkelerini ve Japonya dahil dünyadaki birçok ülkeyi etkiliyor. Dolayısıyla ABD'nin bu tavrına karşı AB'nin attığı bu adımları olumlu buluyoruz." ifadesini kullandı.
"ABD'nin bu kararlarından vazgeçmesi gerekiyor." diyen Çavuşoğlu, hangi ülkeye olursa olsun başından beri bu tür yaptırımlara karşı olduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, İran'a karşı ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının bir sonuç getirmeyeceğini daha öncesinde ifade ettiğini belirterek, bugüne kadar AB ile ve AB'deki ülkelerle özellikle bu konuda görüşler ve politikalarının örtüştüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, bu adımların kendilerini mutlu ettiğini ancak kesin bir çözüm olmadığını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Romanya'nın partiler üstü bir politika izleyerek Türkiye'nin AB üyeliğini her zaman kesintisiz şekilde desteklediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Bu dönemde de AB ile ilişkilerimizin daha da normalleşeceğine inanıyoruz. Temaslar devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu, Bulgaristan gibi Romanya'nın da bir zirve düzenlemeyi gündeme getirdiğini belirterek, 15 Mart'ta Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın Brüksel'de yapılacağını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Romanya'nın bu tutumu ve desteği için teşekkürlerini ifade etti.

Gymnich toplantısında "Suriye, Çin, AB genişleme politikası" gibi konuların ele alınacağını kaydeden Çavuşoğlu, "AB'nin diğer alanlarda olduğu gibi genişlemeyle ilgili net bir politikası yok." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Rusya ile ABD arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) iptal edilmesi konusundaki soru üzerine, NATO müttefiği olarak NATO'nun politikalarını desteklediklerini vurguladı.

Bu konuda eş zamanlı olarak caydırma ve diyalog politikası güttüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Bugünlerde bu tarz problemlerin üstesinden gelmek için daha çok diyaloğa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

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